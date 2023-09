Újabb országok tiltakoznak az U17-es orosz futballválogatott Eb-részvétele ellen

Újabb európai országok jelentették be, hogy bojkottálják a jövő évi, U17-es női labdarúgó Európa-bajnokságot, ha azon az oroszok korosztályos válogatottja is szerepel.

Az insidethegames.biz szakportál beszámolója szerint Dánia, Lettország, Litvánia és Norvégia labdarúgó-szövetsége csatlakozott a tiltakozókhoz, leszögezve, hogy válogatottjaik nem hajlandók semmilyen orosz futballcsapattal játszani, amíg Oroszország ukrajnai háborúja tart.

A kontinentális szövetség (UEFA) végrehajtó bizottsága kedden döntött úgy, hogy visszaengedi az égisze alatt zajló nemzetközi eseményekre a 17 éven aluliak alkotta orosz futballválogatottakat, amire több nemzeti szövetség is tiltakozással reagált.

Így tett rögtön a 2024-es Eb házigazdájának, Svédországnak a futballszövetsége, amely kategorikusan közölte, hogy az orosz válogatott nem vehet részt a kontinensviadalon. A stockholmi állásfoglalás értelmében orosz és fehérorosz sportolók nem lehetnek ott nemzetközi eseményeken, amíg az ukrajnai háború folytatódik, a tilalmat már most kiterjesztették a 17 év alatti lányok Eb-jére, amelyet május 5. és 18. között rendeznek.

Az ukránok az UEFA-döntés után bojkottot jelentettek be, s hasonló lépésre buzdították a többi európai országot is. Az angol szövetség az UEFA bejelentését követően közölte: utánpótláscsapatai nem játszanak orosz együttesek ellen. Később a lengyel szövetség elnöke jelezte, hogy ők is így járnak el.

A korosztályos Eb-re októberben kezdődik a kvalifikáció, amelynek sorsolása már lezajlott. Az UEFA végrehajtó bizottsága olyan technikai megoldást kért, amely a sorsolás megtörténte után is lehetővé teszi, hogy az orosz válogatottak részvétele biztosítva legyen. Ugyanakkor adott esetben az oroszok minden mérkőzését az ország zászlajának, himnuszának, nemzeti jelképeinek használata nélkül kell lebonyolítani. Az UEFA egyszersmind ismételten elítélte az ukrajnai orosz inváziót, és megerősítette, hogy az orosz felnőtt válogatottak és klubcsapatok felfüggesztése a háború végéig érvényben marad.

