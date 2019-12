Újabb őrület derült ki az egyre marhábbnak tűnő osztrák exalkancellárról

Heinz-Christian Strache korábbi osztrák alkancellár több ezer eurót játszhatott el havonta a Clash of Clans nevű internetes játékban, és az egészet pártja, az FPÖ számlájáról. A Strache ellen most zajló nyomozásban derült ki, hogy havonta 2000-3000 eurót is játékra költhetett - írja a a 444.hu a Spiegel cikke alapján.