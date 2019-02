Újabb parkolókat és buszsávokat létesítenek Pozsonyban a forgalomkorlátozás miatt

Ennek érdekében új, 130 férőhelyes P+R parkolót hozott létre Zlaté Pieskynél, amelyet elsősorban a Szenc és Nagyszombat felől érkező autósok használhatnak ki. Ezen kívül hétfőtől a város buszsávot létesít a Gagarin utcában. Minderről Matúš Vallo főpolgármester tájékoztat a közösségi oldalán.

Az Aranyhomoknál található parkolóból egyszerűen el lehet majd jutni például a városközpont irányába közlekedő négyes villamoshoz. „Sorban ez a harmadik parkoló, amelyet létesítünk, így összesen már 680 helyet hoztunk létre, és tervezzük további parkolóhelyek létrehozását is" – tájékoztat Vallo. A magisztrátus 100 hellyel szeretné bővíteni a vereknyei temetőnél található P+R parkolót, és létre szeretne hozni egyet a Baltská utcában is. A Dunahidas (Most pri Bratislave) irányából érkező autósok számára a vereknyei vasúti megálló mellett terveznek P+R parkolót létesíteni. Az Uzbecká-Vrakunská kereszteződésbe olyan intelligens jelzőlámpákat telepítenek, amelyek előnyben fogják részesíteni a városi tömegközlekedés járatait. Néhány kereszteződésben rövid buszsávokat is kialakítanak.

A Gagarin utcában, amely a forgalomkorlátozás miatt a legtúlterheltebb lesz, a város hétfőtől új buszsávokat hoz létre a városközpont irányában. „A jobb sáv a tömegközlekedés és a teherforgalom, a másik kettő pedig a személygépkocsik számára lesz fenntartva. A sávokat hétfőtől esténként fogják kijelölni, és a kijelölt sávokat fokozatosan fogjuk beindítani" – konkretizálta Vallo. Vallo szerint ennek nem kellene negatívan érintenie a közlekedést, a Gagarin utcában ugyanis már eddig is volt két sáv, amelyekhez most egy buszsáv jön a vereknyei temető megállójától Mlynské Nivy-ig. A város ezért is igyekszik meggyőzni az embereket, hogy használják inkább a tömegközlekedést. Ebből a célból február 18-tól egészen március végéig a 201, 202, 212, 75 és X72 számú járatokon mindenki ingyen utazhat.

A február 15-én kezdődő forgalomkorlátozásra a D4-es autópálya és az R7-es gyorsforgalmi út (konkrétan a Prievoz kereszteződés), valamint a malomligeti földalatti körforgalom építése miatt kerül sor. Bővebb információt a www.zvladneme.to honlapon lehet találni.



TASR