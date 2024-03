Újabb próbarepülésén megsemmisült a SpaceX gigászi űrrakétája, küldetése mégis sikeresnek bizonyult (VIDEÓ+FOTÓ)

A repülés élő internetes közvetítése során a cég kommentátorai elmondták: a SpaceX Starbase nevű, a texasi Boca Chica település melletti indítóállásáról felbocsátott rakéta egyórás űrrepülés után, tervezett vízre érkezésének helyszíne, az Indiai-óceán felett lépett vissza a légkörbe hiperszonikus sebességgel, amikor az irányítóközpont elvesztette vele a kapcsolatot. Néhány perccel később a SpaceX megerősítette, hogy az űrhajó "elveszett", azaz a légkörben feltehetően elégett vagy darabjaira hullott, esetleg az óceánba zuhant.

Reliable high-speed, low-latency internet around the world even while traveling at 27,000 km/h through a plasma field https://t.co/FPELfpWq6M