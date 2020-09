Újabb regionális korlátozások lépnek életbe Nagy-Britanniában

Újabb regionális korlátozások lépnek életbe Nagy-Britannia egyes országrészeiben a koronavírus-járvány megfékezése végett. Az intézkedésekkel szemben ugyanakkor erősödik a politikai és a társadalmi ellenállás is.

A legszigorúbb korlátozó intézkedések Walesben válnak hatályossá vasárnap estétől. A szigorítások a 3,1 milliós walesi lakosság felét érintik.

A helyi kormányzat rendelete alapján nyolc dél-walesi megyében, köztük a két legnagyobb megyei rangú városban, Swansea-ben és Cardiffban - a walesi fővárosban - a nem egy háztartásban élők nem találkozhatnak zárt térben, így egymás lakásaiban sem, és nem tölthetik együtt az éjszakát. Ez ismerősökre és családtagokra egyaránt vonatkozik.

A nyolc megyét és a két nagyvárost az ott élők - néhány kivételes indoktól eltekintve - vasárnap estétől nem is hagyhatják el, illetve máshonnan ezekre a területekre nem lehet belépni.

A kivételek közé tartozik, ha valakinek csak máshol hozzáférhető sürgős orvosi ellátásra van szüksége, ha valaki az érintett területeken kívüli iskolába jár, vagy a lezárt térségen kívül van a munkahelye és otthonról nem tudja ellátni munkáját.

Az érintett walesi térségekben a pubok 22 óra után nem szolgálhatnak fel alkoholt, és 22:20 órakor be kell zárniuk.

Hasonló intézkedések Angliában és Skóciában is életbe léptek az elmúlt napokban: ebben a két országrészben 22 órakor minden vendéglátóhelynek be kell zárnia, bár a házhozszállításra rendelt ételek továbbra is kiszállíthatók.

A legutóbbi adatok szerint a korlátozásoktól érintett walesi térségekben 38 és 152 között van a százezer lakosonkénti koronavírus-fertőzöttek száma. A Nagy-Britanniában honos gyakorlat alapján a hatóságok ott rendelnek el helyi korlátozásokat, ahol százezer lakosra számolva húsz főnél többen fertőződnek meg.

Angliában és Skóciában számos egyetemen találtak koronavírus-fertőzöttségi gócokat, és emiatt vasárnap már háromezer egyetemi hallgató nem hagyhatta el kollégiumi lakhelyét.

A legtöbben a manchesteri Metropolitan egyetemen vonultak hatóságilag elrendelt karanténba: itt 1700 hallgatónak kell két hetet elkülönítésben töltenie, miután 127 diák koronavírustesztje pozitív lett.

Az angliai egyetemi hallgatói szövetség vasárnapi nyilatkozata szerint a hatóságok előzetes jelzés nélkül rendelték el a zárlatokat, így több ezer diákot gyakorlatilag "csapdába csaltak", miután a kormány előzőleg arra biztatta a hallgatókat, hogy térjenek vissza egyetemeikre.

Szombat este a londoni Trafalgar téren több ezren tüntettek a koronavírus-járvány megfékezésére hozott korlátozó intézkedések ellen. A tiltakozók többször összetűztek a rendőrökkel, akik megpróbáltak érvényt szerezni a távolságtartási előírásoknak.

A dulakodásokban a Scotland Yard vasárnapi ismertetése szerint 11 rendőr és hat tüntető megsérült, 16 embert őrizetbe vettek.

Sajtóbeszámolók szerint a brit kormány saját politikai hátországában is egyre nagyobb az ellenállás a korlátozások bevezetésének módja ellen. Egybehangzó lapértesülések szerint a kormányzó Konzervatív Párt alsóházi frakciójában lázadáshoz közeli a helyzet amiatt, hogy Boris Johnson miniszterelnök kormánya nem konzultál a parlamenttel a szabadságjogokat korlátozó intézkedések életbe léptetése előtt.

A konzervatív frakció legbefolyásosabb szakpolitikai testülete, az 1922 Bizottság indítványt terjesztett be annak érdekében, hogy a kormány kötelezően bocsássa előzetes parlamenti vitára és szavazásra a korlátozási intézkedések terveit.

A The Observer című baloldali vasárnapi brit lap megbízásából elvégzett legújabb országos felmérés a Konzervatív Párt népszerűségének komoly visszaesését mutatja.

Az Opinium közvéleménykutató cég vizsgálata szerint a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt 42 százalékos támogatottsággal az élre került, a konzervatívokra jelenleg a választók 39 százaléka voksolna.

A Munkáspárt először vezeti a népszerűségi mezőnyt azóta, hogy Theresa May előző miniszterelnök tavaly nyáron távozott és Boris Johnson vette át a kormányfői tisztséget.

A felmérés szerint Johnson kormányának járványkezelési tevékenységét a választók 30 százaléka támogatja; az elégedettek aránya márciusban még 65 százalék volt.



(MTI)