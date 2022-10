Újabb robbanások rázták meg az ukrán fővárost

Két robbanás rázta meg ma reggel Kijev központját. Ezt a főváros polgármestere, Vitalij Klicsko jelentette be táviratban, továbbá több robbanásról is beszámoltak a Reuters és az AFP ügynökségek szemtanúi. A támadásokat orosz drónok okozták – mondta utólag Klicsko és az ukrán elnök hivatalának vezetője, Andrij Jermak is.