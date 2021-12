Újabb személynél mutatták ki az omikron variánst Szlovákiában!

A koronavírus új, omikron variánsát mutatták ki egy újabb személynélm, vele együtt már négyen vannak, akiket igazoltan ez a variáns fertőzött meg.

Illusztráció (Fotó: AP/TASR)

Daša Račková, a Közegészségügyi Hivatal szóvivője közölte, hogy ez a bizonyos személy nem volt beoltva, és hazaérkezése előtt számos afrikai országot meglátogatott.

Pillanatnyilag négy olyan esetről tudni, amelyeknél laboratóriumi úton igazolták az omikron variánssal való megfertőződést.

Eduard Heger miniszterelnök és Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter múlt szombaton jelentette be, hogy Szlovákiában is kimutatták a koronavírus új, a WHO által aggasztónak nevezett omikron variánsát. Akkor egyből három olyan személynél diagnosztizálták ezt a variánst, akik rizikós országokban jártak.

Individuálisan érkeztek haza, a kezdetektől fogva karanténban vannak, így ezt a variánst vélhetően nem terjesztették tovább. Mindhárman be voltak oltva a koronavírus ellen, és csak enyhe tüneteik vannak.

(TASR)