Újabb térfigyelő kamerákat szerelnek fel Füleken

Amint azt Baláž Pavel, a városi rendőrség parancsnoka elmondta, az új kamerákra ismét a belügyminisztériumtól szereztek támogatást, ezúttal 5000 euró összegben. Abból három új kültéri forgó kamerát vásárolnak, melyek közül kettő a régi, működésképtelen analóg berendezéseket fogja helyettesíteni. További hat statikus kamera a gyalogos-átkelőhelyekre kerül.

„Egyet-egyet a városi hivatal elé, a postaépülethez, a Kalajvölgyhöz, kettőt a Losonci út és a Szövetkezeti út kereszteződésébe, egyet pedig a Jilemnický utcai átjáróhoz helyezünk el” ‒ sorolta a parancsnok. A forgó kamerák a városi hivatal elé és a Billa bevásárlóközponthoz kerülnek, a harmadik pedig a Püspöki úton lesz. Amint hozzáfűzte, az új kamerák telepítését ez év végére, illetve a jövő év kezdetére tervezik.

A városi kamerarendszer évről évre bővül. Míg 2016-ban a város csak 12 kamerával rendelkezett, ez év végére a számuknak már 43-ra kellene emelkednie, melyek közül 10 forgó, 33 pedig statikus kültéri kamera. A parancsnok pozitívan értékeli a rendszer bővítését.

„Az utóbbi években sikeresen hívunk le támogatásokat az új kamerák beszerzése terén. Látni ezt az eredményeinken is. Ezeknek köszönhetően egy év alatt 20 bűncselekmény felderítésében is segíteni tudunk, a közlekedési szabálysértésekről már nem is beszélve. A felderített esetek száma általánosságban véve a kamerák számának gyarapodásával együtt növekszik, ezért ezt a trendet továbbra is folytatni akarjuk”