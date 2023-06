Újabb tornádó pusztított Texasban, legalább hárman meghaltak

Legalább három ember meghalt, tucatnyi épület pedig súlyosan megrongálódott egy tornádóban, amely szerda este csapott le az észak-texasi Matador kisvárosra.

Fotó: TASR/AP - David Erickson

Hatósági jelentések szerint túlélők után kutatnak romok alatt, mivel a viharkárok mértéke alapján feltételezhetően akár többen is életüket veszthették, illetve megsérülhettek a szélviharban.

Az 570 lakosú kisvárost nem érte teljesen váratlanul a természeti csapás, mert az országos meteorológiai szolgálat röviddel a vihar előtt figyelmeztetést adott ki a település felé haladó tornádóról, és felszólította a lakosokat, hogy húzódjanak fedezékbe.

Sajtójelentések szerint a Texas állam északi részén fekvő Rolling Plains nevű területen szerda este végigsöprő heves viharokban több tornádó is keletkezett. A Lubbock Avalanche-Journal arról számolt be, hogy a helyenként baseball-labda méretű jégszemekkel és óránként 160 kilométeres sebességű széllökésekkel érkező viharok több településen is súlyos károkat okoztak. Noha a legsúlyosabb károkat a Motley megyében fekvő Matador szenvedte el, Jaytonban szintén tornádó miatt riasztották a lakosságot. A településen több mint 700 háztartás maradt áram nélkül a vihar következtében.

Texasban legutóbb a múlt hét csütörtökön pusztított tornádó. A nyolcezer lakosú Perryton városán végigsöprő forgószélben három ember meghalt és a település jó része romba dőlt, mintegy 160 embert kellett orvosi ellátásban részesíteni. Greg Abbott, az állam kormányzója katasztrófa sújtotta területté nyilvánította a települést.



MTI