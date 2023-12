Újabb változásra készülhetnek az autósok – az EU a jogosítvány teljesen új formáját készül bevezetni

Újabb változásra számíthatnak a sofőrök: a jövőben már csak digitális formátumban, a mobiltelefonban létezhetnek majd a jogosítványok. A Spárvy RTVS szerint ez az egész Európai Unióban érvényben lenne.

Illusztráció (Fotó: TASR)

Hétfőn Brüsszelben a tagállamok képviselői egyezségre is jutottak az újítást illetően. Emellett jóváhagyták az irányelv tervezetét, amely megkönnyítené és hatékonyabbá tenné a közúti kihágásokért járó bírságok behajtását a határon túlról.

Az Európai Bizottság szerint az új szabályok fő célja a közúti forgalom biztonságosabbá tétele, valamint az autósok viselkedésének javítása az utakon. A végső határozatot még idén a spanyol, jövőre pedig a belga elnökség vitatja majd meg az Európai Parlamenttel, ami eltarthat egy darabig, így a digitális jogosítványokra egy ideig biztosan várni kell.

Az Európai Bizottság idén márciusban javasolta az EU-n belül érvényes digitális jogosítványt. Közlése szerint a digitalizálás egyebek mellett megkönnyítené a jogosítvány blokkolását olyan súlyos közúti kihágás miatt, amiért elvehetik a jogosítványt. Emellett a digitális jogosítványt könnyebb lenne felmutatni közúti ellenőrzés során, valamint a megújítása és kicserélése is egyszerűbbé válna, mivel minden online menne végbe. Az Európai Unió azt szeretné, hogy a közúti kihágások elkövetői az egész unió területén nyomon követhetők és büntethetők legyenek.

Noha jelenleg is érvényben van, hogy a sofőrök más országokból is kapnak bírságokat, ám ezek túlnyomó részét nem fizetik be. A javaslat egyúttal azt is magába foglalja, hogy a bírságról szóló értesítés nagy részét annak az országnak a nyelvén írják, amelyikbe küldik. Tehát, ha szlovák autósról van szó, akkor a jelentést szlovák nyelven írnák.



(RTVS)