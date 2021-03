Újabb variánsa alakulhatott ki a brazil vírusmutánsnak

Variánsa alakulhatott ki a brazil vírusvariánsnak "szülőhazájában" - jelentette be pénteken a brazil tudomány- és technológiaügyi minisztérium.

Fotó: TASR/AP - illusztráció

A feltehetően új változatot Brazíliának már öt pontján észlelték. A közlés szerint olyan mutációt hordozhat magában, amely "bonyolíthatja a koronavírus-járvány elleni stratégiák tervezését."

A variánsvariánsról szóló tudományos vizsgálat dokumentációját Brazília elküldte a nemzetközi koronavírusgenom-adatbázisnak, a GISAID-nek.

A világjárványt elindító eredeti - vuhaninak is nevezett - koronavírus brazil variánsát tavaly novemberben azonosították.

Brazília tízmillió adag Szputnyik V vakcinát vásárol

Az orosz Gamaleja Intézet gyártotta Szputnyik V vakcinából Brazília 400 ezer dózist vár áprilisban, kétmilliót májusban és 7,6 milliót júniusban.

Az Uniao Quimica brazil gyógyszergyártó cég importálja az oltóanyagot, és várhatóan az év végén saját maga is megkezdi annak gyártását.

Elcio Franco egészségügyi miniszterhelyettes hozzátette, hogy a Szputnyik V alkalmazásához már csak az kell, hogy az Uniao Quimica és a brazil gyógyszer-engedélyezési hatóság (Anvisa) minél hamarább dűlőre jusson a vakcina ideiglenes vészhelyzeti alkalmazásáról.

Brazília eddig 200 millió adag oltóanyagról kötött megállapodást fele-fele arányban a kínai Sinovac és a brit-svéd AstraZeneca vállalatokkal.

A hivatalos kormányzati statisztikákat feldolgozó Our World in Data nevű online kutatási portál szerint a brazilok mindössze 5,5 százalékát oltották be eddig.

A koronavírusnak már több mint 272 ezer halálos áldozata van a több mint 210 millió lakosú országban, ami a második legnagyobb halálozási szám a világon az Egyesült Államok után. A regisztrált fertőzöttek számát tekintve Brazília 11,2 millióval a harmadik az Egyesült Államok és India után.

(MTI)