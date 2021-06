Újabb videóban Prataszevics arról beszél, az ellenzéket Varsóból irányítják és a litván adófizetők pénzéből fizetik 

Az ONT fehérorosz állami televízió által sugárzott, dokumentumfilmnek szánt beszélgetés második részében Prataszevics elmondta, hogy a vádak bemutatása után azonnal bűnösnek vallotta magát az Aljakszandr Lukasenka elnök elleni tüntetések szervezésében és a közrendet sértő cselekmények előkészítésében.

Really uncomfortable to watch this. A battered Roman Protasevich appears on Belarusian state TV to praise autocrat Aleksandr Lukashenko, 10 days after the dissident blogger was taken off the Ryanair flight that was forced to land in Minsk. A volte-face that’s very hard to believe pic.twitter.com/escJriEtfX