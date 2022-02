Újfent bíróság előtt Kočner és Zsuzsová – egy kalap alatt tárgyalják a Kuciak-gyilkosságot és az ügyészek tervezett likvidálásának az ügyét

Hétfőn elölről kezdődik a Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolásával kapcsolatos bírósági per, de a bíróság úgy döntött, hogy egy kalap alá veszi az ügyészek tervezett meggyilkolásával kapcsolatos ügyet is.

Marian Kočner (Fotó: TASR - Jakub Kotian)

Négy évvel Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolását követően elölről kezdődik a bírósági per, amihez most csatolták az ügyészek tervezett meggyilkolásával kapcsolatos ügyet is. Utóbbiban Marian Kočner és Alena Zsuzsová mellett Szabó Tamás is érintett, akit időközben már elítéltek az újságíró és jegyese meggyiloklásáért. Az ügyben továbbá érintett Dušan Kracina és Darko Dragic. A károsultak Maroš Žilinka, Daniel Lipšic és Peter Šufliarsky.

A hétfői tárgyaláson az összes vádlott megjelent: előbb a szerb Darko Dragicot vezették be, aki mostanáig vizsgálati fogságban volt, majd a Kuciak-gyilkosságért jogerősen elítélt Szabó Tamást. Utolsóként Marian Kočnert, Alena Zsuzsovát és Dušan Kracinát kísérték be az őrök. A tárgyaláson részt vesznek a meggyilkolt fiatalok családtagjai is. Maroš Žilinka főügyész és Daniel Lipšic speciális ügyész viszont nincs jelen.

2020 szeptemberében Marián Kočnert és Alena Zsuzsovát a Specializált Büntetőbíróság felmentette Ján Kuciak újságíró és jegyese, Martina Kušnírová meggyilkolásának vádja alól, a Legfelsőbb Bíróság döntése értelmében azonban a bíróságnak újra kell tárgyalnia a Kuciak-gyilkosság ügyét.

A két ügy összevonása azt jelenti, hogy az ügyek tárgyalását elölről kezdik, a Kuciak-ügyben viszont a Legfelsőbb Bíróság követelményeket állított fel, ezt pedig a Specializált Büntetőbíróságnak be kell tartania. Időközben változás történt a bírósági szenátus összetételében, ugyanis Ivan Matel hosszú ideje munkaképtelen volt, ezért helyettest kellett keresni. Az ügyekben a Ružena Sabová, Rastislav Stieranka, Pamela Záleská összetételű szenátus hoz majd ítéletet.

Ügyészi szinten is változás történt: a bíróságon Matúš Harkabus és Daniel Mikuláš képviseli majd az államot. Az majd csak a tárgyaláson derül ki, hogy melyik meghallgatást kell megismételni, illetve melyiket elegendő csak felolvasni.

Az ügyész a Kuciak-ügyben több bizonyítékot is beterjesztett, ezeket viszont a szenátus 2020-ban elutasította. A Legfelsőbb Bíróság döntése értelmében ezeket most helyre kell hoznia a Specializált Büntetőbíróságnak – vagy engedélyezni a bizonyítást, vagy érthetően megindokolni, hogy miért nem engedélyezi. Az egyik ilyen vitatott pont a Threema-üzenetek voltak, amiket a Legfelsőbb Bíróság szerint más bizonyítékok kontextusában kell értékelni, nem csupán külön-külön az egyes mondatokat, üzeneteket. Például Kočner és Zsuzsová is ellentmondásba került, amikor arról kérdezték őket, hogy 2018. február 22-én, egy nappal a gyilkosságot követően találkoztak-e Pozsonyban. Az üzenetváltásaik és a mobiladataik szerint sor került a találkozóra, ők viszont azt többé-kevésbé tagadták.

A Legfelsőbb Bíróság határozata szerint újfent tanúként kell meghallgatni Andruskó Zoltánt, akit 15 évre ítéltek a Kuciak-ügyben. Emellett a Kočner és Peter Tóth egykori SIS-ügynök között zajló telefonbeszélgetéseket is kielemzik.

Ami az ügyészek ellen tervezett gyilkosságot illeti: Andruskó vallomása szerint Kočner először Maroš Žilinkát és családját akarta megöletni. Žilinka volt az, aki akkor még speciális ügyészként Kočner több ügyével is foglalkozott. A gyilkosság elvégzéséért állítólag 70 ezer eurót kínáltak.



