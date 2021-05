Újjáépítési terv? – Még az előző költségvetés felét sem sikerült elkölteni!

A szlovákiai viszonyok ismeretében 27 milliárd euró hatékony elköltése az elkövetkező pár évben egy „Mission Impossible” kategória, csak nem Tom Cruse lesz a főszerepben…

Több mint 6 milliárd euróra számíthat Szlovákia az Európai Unió újjáépítési csomagjából (Next Generation EU – NGEU) a kormány által vállalt reformokért cserébe. Ez jó hír, elvileg örülnünk kellene, csakhogy reálisan nézve a dolgokat nagy adag szkepticizmusra van okunk. Szlovákia a tavalyi év végéig az előző 7 éves uniós költségvetési időszakból (2014-2020) rendelkezésre álló pénz kevesebb mint a felét, 45 %-át tudta lehívni. Ez a második legrosszabb arány Spanyolország után az uniós tagországok között, ami egyben a Fico és Pellegrini kormányok „teljesítményének” állít szomorú emléket.

A helyzet tehát az, hogy az előző közös költségvetésből jövő pénz több mint a fele, 8 milliárd euró még elköltésre vár, és erre kevesebb mint 3 évünk maradt... Ehhez jöhet a következő években több mint 6 milliárd euró az új NGEU programból, és ne feledkezzünk meg arról, hogy már elkezdődött a következő 7 éves költségvetési időszak (2021 – 2027), amely során további 13 milliárd euró áll Szlovákia rendelkezésére a brüsszeli közös kasszából. Ez azt jelenti, hogy pár éven belül több mint 27 milliárd (vagyis 27 ezer millió!) eurót kellene elkölteni. Hatékonyan, átláthatóan, korrupciótól mentesen és hasznos dolgokra, miközben a beígért reformokat is meg kellene valósítani. Őszintén, mekkora az esély, hogy ez így sikerül, különösen az eddigi tapasztalatok alapján? Na ezért nem árt a jó adag szkepticizmus.

Ez inkább egy Mission Impossible filmre emlékeztet, csak ez esetben a főszereplő nem Tom Cruise lesz, hanem nagy valószínűséggel Peter Pellegrini, miközben mellékszereplőként feltűnik majd Robert Fico, meg még egyik-másik politikus a populista-nacionalista csapatból. A kérdés csak az, hogy ez „csak” 2024-től várható, vagy már korábban – a jelenlegi kormány tevékenysége, különösen Igor Matovič viselkedése arra enged következtetni, hogy nem kell kivárni a három évet, hogy az előző garnitúra, vagyis a „maffiakormány” csapata visszatérjen. Nagyon szeretnék tévedni, mert a szlovák újjáépítési terv keretében bevállalt reformok mind szükségesek az ország fejlődése szempontjából. És a tervezett beruházások többsége is vállalható, persze nem kivétel nélkül. Mert az gyanítható, hogy Dél-Szlovákia most sem lesz prioritás, és ha visszatér a Smer korrupt vezetése, akkor garantált a pénzek rendszerszintű szétlopása. Az adósságtermelés bajnokaiként ismert, és állami mentőövekkel már öt estben megmentett állami kórházak rekonstrukciójára és fejlesztésére szánt 1 milliárd euró is igencsak megkérdőjelezhető. Akkor inkább már a Magyar Fórum által is javasolt földreformra (főleg a szétaprózott tulajdonosi struktúra rendezésére) kellene jóval több pénzt fordítani, és még mindig maradna pár száz millió ebből a milliárdos részcsomagból.

Az már csak jelentéktelen mellékszálnak tűnik a történetben, hogy az NGEU működése alighanem ellentétes az uniós alapszerződéssel. Annak 310. cikkelye ugyanis kimondja, hogy a költségvetési bevételeknek és kiadásoknak egyensúlyban kell lenniük, illetve, hogy az EU minden bevétele és kiadása meg kell, hogy jelenjen a közös költségvetésben. Na most, ha az NGEU a költségvetés része, akkor az első elvet sérti, ha pedig költségvetésen kívüli alapként tekintünk rá, akkor meg a másodikat. Sebaj, majd találnak valami jogi kiskaput, miután kijelenthetik, hogy a törvény betűje nem sérült, csak a szellemével ellentétes teljesen az NGEU. A szlovák politikából ismerős az a módszer. Különben is, szinte senki sem törődik az ilyen apróságokkal, majd mindenki a Brüsszelből jövő pénznek örül. Csakhogy az arcukra fagyhat a mosoly: az EU ugyanis a pénzt kölcsönökből (kötvények kibocsátásából) fedezi, amelyeket 2058-ig (!) fog törleszteni. Ezért vagy új uniós szintű adókat kell bevezetni, vagy a tagállamok befizetéseit kell megemelni a közös költségvetésbe. Na, ezt már aligha fogja akkora öröm kísérni, pedig ez ugyanannak az éremnek a másik oldala.

Gál Zsolt

A Pozsonyi Comenius Egyetem tanára, a Magyar Fórum alelnöke

