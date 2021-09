Újra Bárdos Gyula lett a Csemadok elnöke, Köteles László az általános alelnök - Fotógalériával

Meglepetések nélkül zajlott le szerdán a Csemadok tisztújító közgyűlése, amely nem hozott komoly változásokat. A küldöttek harmadik ciklusára választották meg Bárdos Gyulát elnöknek, amihez alapszabályt is módosítani kellett. A készülő lex Csemadokról nem folyt érdemi vita a közgyűlésen.

Bárdos Gyula, a régi-új elnök - A fotóra kattintva KÉPGALÉRIA nyílik! (Fotók: Cséfalvay Á. András)

Meglepetések nélkül ért véget a Csemadok tisztújító közgyűlése, amely a következő négy évre megválasztotta a szervezet új vezetését. Az elnök újra, immár harmadik ciklusban Bárdos Gyula lett, emiatt azonban módosítani kellett a szervezet alapszabályát.

A hivatalos verzió ugyanis két ciklusra korlátozta az elnöki funkció ellátását, ezt kellett kihúzni, hogy Bárdost harmadik ciklusra is megválaszthassák.

A szervezet általános alelnöke is a régi maradt: Köteles László tölti majd be ezt a posztot a következő négy évben is.

Az összeférhetetlenségről nem tárgyaltak

A küldöttek azonban nem tették lehetővé, hogy más pontokon is módosítsák az alapszabályt, Petheő Attila, a komáromi területi választmány elnöke azt szerette volna elérni, hogy

a Csemadok elnökségének tagjai, így az elnök, az alelnök és az elnökségi tagok ne tölthessenek be vezető pozíciót semmilyen pártban.

A javaslatról azonban végül nem tárgyalt a közgyűlés. Ez a módosítás jelen pillanatban elsősorban Bárdos Gyulát érintené, aki tagja az MKP elnökségének.

A lex Csemadokról sem vitáztak

Nem volt komolyabb téma a közgyűlésen a készülő lex Csemadok sem, amely Gyimesi György (OĽaNO) kezdeményezésére már október-november folyamán a parlament elé kerülhet.

A készülő törvényről Bárdos Gyula ugyan beszélt elnöki beszámolójában, de a tervezetet nem vitatták meg részletesebben.

- lpj -