Újra kiadják George Michael Older című albumát

Újra kiadják George Michael egyik legsikeresebb albumát, az Oldert. A július 8-án ismét megjelenő lemez a 2016-ban elhunyt angol énekes sztár harmadik szólóanyaga volt - tájékoztatta a Sony Music Hungary kedden az MTI-t.

Az Older eredetileg 1996-ban jelent meg, és három egymás utáni héten át volt a toplisták élén, összesen pedig több mint 35 hetet töltött a top 10-ben.

A mostani, az eredeti szalagok remaszterizálásával készült kiadás része egy limitált doboz, amely öt CD-t, három vinyl LP-t, három művészi nyomatot, valamint egy 48 oldalas könyvet fog tartalmazni. Utóbbi, a The Story of Older című kiadvány az album megszületésénél segédkezők közreműködésével készült. Lesz egy két LP-s változat, a dobozban szereplő harmadik LP-n az Upper kapott helyet, az 1997-ben két CD-n kiadott speciális változat bónuszlemeze. A hatszámos Upperen két olyan felvétel - a You Know That I Want to és a Safe - szerepel, amely az Olderről lemaradt, illetve rákerült a Star People és a The Strangest Thing rádióváltozata, valamint a Fastlove és a Spinning the Wheel remixei. A box három maradék CD-jére további remixek és ritkaságok kerülnek.

Az albumról az 1996-os megjelenéskor két dal, a Fastlove és a Jesus to A Child is felért a slágerlisták első helyére, további négy szám szintén a top 3-ban szerepelt. Az album az Egyesült Királyságban hatszoros platina minősítést érdemelt ki, sőt huszonkét másik országban is platina lett.

Az Olderen George Michael új zenei stílusokat, elemeket próbált ki. A kritikusok által is elismert és nagyra becsült albumhoz az énekes-szerző fájdalmas életbeli tapasztalataiból merített ihletet. "Szerintem ez a legjobban megírt, lelkileg leggyógyítóbb hatású zene, amit életem során írtam... Az Older a legcsodálatosabb pillanatom" - mondta annak idején George Michael.

A 2016 decemberében 53 évesen, szívbetegségben elhunyt George Michael minden idők egyik legsikeresebb énekese volt. Előbb a Wham! duó tagjaként, majd szólóelőadóként dolgozott. Egyedülálló karrierje során mintegy 120 millió albumot adott el, hét felvétele a brit slágerlisták első helyére került, lemezeiért három Brit Awards- és két Grammy-díjat vehetett át.

(MTI)