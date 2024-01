Újra meghosszabbíthatják az ellenőrzéseket a cseh-szlovák határon

Vít Rakušan cseh belügyminiszter azt javasolja a kormánynak, hogy további 30 nappal hosszabbítsák meg a szúrópróbaszerű ellenőrzéseket a cseh-szlovák határon.

Fotó: TASR

Az ellenőrzések jelenleg január 3-áig érvényesek.

A cseh kormány október 4-én rendelte el a szlovák határon a szúrópróbaszerű ellenőrzéseket. Petr Fiala cseh miniszterelnök akkor úgy nyilatkozott, hogy erre a lépésre azért került sor, mert hasonló intézkedéseket vezettek be Szlovákiával szemben az osztrákok és a lengyelek is. Az ellenőrzéseket többször is meghosszabbították, utoljára november végén.

Lengyelország a múlt héten döntött a szlovák határon az ellenőrzések meghosszabbításáról, ezek a tervek szerint február 1-ig tartanak.



(TASR)