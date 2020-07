Újra megnyílt a turisták előtt a füleki vár - a város sikeres pályázatának köszönhetően attraktívabb, mint eddig bármikor

Hosszú hónapok után megnyitotta kapuját a füleki vár. Számos újdonsággal várja a látogatókat.

Bár a turistaszezon hagyományosan már március folyamán kezdetét veszi, ez évben a vár június végéig zárva tartott. Ezt a koronakrízis, ugyanakkor azonban a megvalósításra került terjedelmes építési munkák is indokolták. A váralja revitalizálására irányuló INTERREG határon átnyúló projekten belül, amely Fülek város önkormányzata egyik legnagyobb pályázati sikerének tudható be, ez évben lecserélték a Bebek-torony tetőszerkezetét, új tető alá hozták az ágyúbástyát, és a várudvar bejáratától az alsóvárig vezető, ez idáig kavicsos út is bazaltburkolatot kapott. A munkálatok során az itt dolgozóknak nem kis meglepetésben volt részük.

„Az alsóvárban emberi csontvázmaradványokra bukkantunk. Megnyitottunk ezért egy szelvényt, és arra a megállapításra jutottunk, hogy legalább négy emberi csontváz található itt“

– mondta el Titton Viktória igazgatónő, hozzátéve, hogy a feltárt leleteket további vizsgálatoknak vetik alá.

A projektből származó támogatásnak köszönhetően a múlt évben az önkormányzat modern parkolót épített a váralján a turistabuszok és a személyautók részére, új vizesblokk is épült, felújították az egykori városfal egyetlen megmaradt bástyáját és az alsóvár borházát, aszfalttakarót kapott a váralja utcáinak egy része, és befejezték a buszállomás felé vezető sétálóövezetet is.

„A sok bürokratikus akadály ellenére, melyek miatt kénytelenek voltunk a projekt realizálását csaknem egy évvel meghosszabbítani, sikerült elérnünk azt, amiről hosszú évek során csak álmodoztunk. Az ügyben érdekelt összes kolléga kemény munkájának köszönhetően a vár ez évben kitűnő kondícióban fogadja a látogatókat, attraktívabb, mint eddig bármikor. Bízunk benne, hogy nagy lépést sikerült tennünk a nemzeti kulturális műemlék felújítása és megőrzése terén, és ez nagyban elősegíti majd a városunk és mikrorégiónk idegenforgalmát. A Várfelső utcában szerzett tapasztalataink alapján, amely a felújítását követően vonzóvá vált a helyi vállalkozók részére, arra számítunk, hogy a revitalizálásnak köszönhetően hasonlóképpen sikerül megváltoztatnunk a váralja többi részének jellegét is – hogy új vállalkozások jönnek itt létre, a környezet egyre kulturáltabb lesz, ami hatással lesz a városközpont további fejlesztésére is“

– nyilatkozta Agócs Attila polgármester.

Az említett nagy projekttel párhuzamosan további kisebb projektek is zajlanak a várban. Egyik közülük a kulturális minisztérium támogatásával valósul meg, és a középső vár egykori ágyúállásainak helyreállítására irányul. A projekt által a város így további munkanélkülieket tud foglalkoztatni a várban.

„Ehhez kapcsolódik a saját múzeumi projektünk, melyre a megyétől kaptunk támogatást. A középső vár drénezésével függ össze, és a talaj vízmentesítését szolgálja“

– fejezte be az igazgatónő.

Klaudia Mikuš Kovácsová