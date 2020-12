Újra műsorra tűzte az Ifjú Szivek a Hontalanítást

A táncszínház november végén elindította ISstream című online projektjét. Mostantól minden szerdán, este 8 órától más-más előadást láthat a közönség a társulat repertoárjából, a navstevnik.online oldalán.

Az első vetítésre november 25-én került sor, a Határon túli nemzeti tánc című előadás az online térben is nagy sikert aratott.

December 2-án este 20.00-kor a Hontalanítás című előadás 2014-ben rögzített felvételével várják a nézőket.

“A Hontalanítás speciális előadás volt, mely kifejezetten a saját pozsonyi színpadunkra készült. A székházon kívül tulajdonképpen talán csak háromszor játszottuk, Komáromban és Budapesten így reményeink szerint sokan lesznek, akik most örülnek majd a lehetőségnek, hogy az előadás az online térben is elérhető lesz” – mondta el Varsányi Zsófi az együttes tánckarvezetője. Az előadás a második világháború utáni kitelepítések, a kirekesztés és kirekesztettség témáját dolgozza fel Szlovákia magyarlakta települései hagyományos tánc- és zenekultúrájának felhasználásával.

Az ISstream műsorán szereplő előadásokra jegyek a navstevnik.online oldalán valamint a Ifjú Szivek Táncszínház weboldalán válthatók. Jelenleg három előadás elérhető és a repertoárt folyamatosan bővítik majd az elmúlt évek nagysikerű előadásaival. A közeljövőben 2 új műsorral is online mutatkozik be a társulat. A frissen megjelent Giuoco Piano című lemez bemutató koncertjét valamint az első kortárs népszínmű, a KÉJ – Kötelező érvényű javaslat című előadás premierjét is a navstevnik.online oldalára tervezik, az elkövetkező hetekben.

A ISstream jövő heti műsorán a Kakukktojás című előadást tekinthetik meg.

Az Ifjú Szivek Táncszínház a szlovákiai magyar kulturális élet és táncművészet egyik jelentős műhelye. Fő érdeme, hogy Közép-Európa tradicionális tánc- és zenekultúráját színházi táncelőadásain keresztül társadalmi értékként mutatja be és erősíti idehaza és külföldön egyaránt. Koreográfusa Hégli Dusan, aki húsz éve irányítja a együttes művészeti tevékenységét. Az intézmény fenntartója a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma.

(PR-cikk)