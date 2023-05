Újra nyár, újra vár a Zalakarosi Fürdő

Hurrá… útjára indul a felhőtlen vakáció időszaka, gőzerővel robban be a nyár. Ilyenkor nincs is jobb, mint nyakunkba venni a családot és felfedezni a legjobb helyeket, ahol tengernyi élmény és kaland vár. Pont ilyen hely Zalakaros és a virágos kisvárost körülvevő miliő, ahol bőven akad felfedezni való a nyári hónapokban is.