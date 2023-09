Ukrajna beperli Szlovákiát, Magyarországot és Lengyelországot a gabonatilalom miatt

Kijev beperel három uniós tagállamot, Szlovákiát, Magyarországot és Lengyelországot a Kereskedelmi Világszervezetnél az ukrán gabona további kitiltása miatt.

Fotó: TASR/AP

Bár az Európai Unió feloldotta az ukrán gabonaimport tilalmát, ezzel egy időben a három érintett tagországban mégis tilalom alá helyezték a behozatalt. Szlovákiában, Magyarországon és Lengyelországban csak a tranzitot engedik át.

„Fontos bebizonyítani, hogy ezek a lépések jogilag helytelenek. Ezért fogunk holnap jogi eljárást indítani” – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap.

Tarasz Kacska, gazdaságfejlesztési, kereskedelmi és mezőgazdasági miniszterhelyettes kijelentette, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia nyílt dacolása Brüsszellel szemben nem csupán az EU belügye, hanem felveti azt, amit „a legnagyobb rendszerszintű aggodalomnak" nevezett: bízhatnak-e a nemzetközi kereskedelmi partnerek abban, hogy Brüsszel az EU nevében beszél?

Míg Szlovákia egyszerűen meghosszabbította az EU korábbi, négy gabonafajtára vonatkozó tilalmát, Lengyelország tilalmat rendelt el az ukrán lisztre és takarmányra is. Magyarország pedig Kacska szerint még tovább megy azzal, hogy további 25 olyan terméket tiltott be, amelyekről korábban nem volt szó, köztük a húst is.

(via444.hu)

