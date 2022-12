Ukrajna-szerte szólnak a szirénák - az oroszok több mint 120 rakétát lőttek ki az ország több régiójára

Dnyipro, Odessza és Krivij Rih régiókban a hatóságok arról számoltak be, hogy kikapcsolták az áramszolgáltatást, hogy minimálisra csökkentsék a kulcsfontosságú infrastrukturális létesítményekben keletkező károkat, ha találat éri őket. Nincs áram a nyugat-ukrajnai Lvivben sem.

Helyi tudósítok országszerte robbanásokat jelentettek, szerintük kamikaze drónokat is bevetnek az oroszok. Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko is megerősítette a híréket, arra figyelmeztette a lakosságot, hogy áramkimaradásokra kell számítani. Az ukrán légvédelem a rakéták nagy részét hatástalanította.

Missiles flying over Kyiv. 15 shot down as of now. pic.twitter.com/bms0ctU88v