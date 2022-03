Ukrán kollégáiknak ajándékozzák feltuningolt régi mentőautójukat a komáromi mentősök

A komáromi mentősök nyilvános gyűjtésből teljesen felszerelték egy régi mentőautójukat, és odaajándékozzák kijevi kollégáiknak.

A komáromi mentősök 12 évig használták a járművet, most defibrillátorral, EKG-monitorral, lélegeztetőgéppel és más berendezéssel szerelték fel. A kijevi mentősök eredetileg megvásárolni akarták a kocsit, de az ukrajnai helyzetre való tekintettel a komáromiak úgy döntöttek, hogy minden felszereléssel együtt odaajándékozzák nekik.

A komáromi mentőszolgálatot a poprádi légimentők szólították meg a sürgős kéréssel. Peter Tokač, a légimentők tagja, aki ukránként 30 éve él Szlovákiában, a TV JOJ-nak elmondta, hogy az elejétől fogva folyamatos kapcsolatban vannak ukrán kollégáikkal, és számos segítséget küldtek nekik.

A mentőautót a határra szállítják, ahol majd a kijevi idegsebészet alkalmazottai átveszik. A jármű teljes szervizelésen esett át, négy pótkerékkel is felszerelték. Az ukránok egészségügyi felszerelést is kértek, de mivel Komáromból már egy héttel ezelőtt elküldtek mindent, amit csak tudtak, gyűjtést szerveztek, amibe civilek is bekapcsolódtak. Ezen az úton több mint 500 autós egészségügyi dobozt, valamint nagy mennyiségű kötözőszert gyűjtöttek össze. A jövő hét folyamán még egy ugyanilyen mentőautót küldhetnek Komáromból Kijevbe.

