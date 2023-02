UNESCO-békedíjat kapott Angela Merkel a menekültek befogadására tett erőfeszítéseiért (VIDEÓ)

Köszönőbeszédében Merkel az újabb válsággócokra hívta fel a figyelmet, és a konfliktusok békés rendezését sürgette.

- mondta.

A volt kancellár a díjával járó összeget azoknak az önkénteseknek ajánlotta föl, akik a migrációs válság csúcspontján segítették a menedékkérőket.

