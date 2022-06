Uniós tagjelölt lehet Ukrajna, Moszkva ezt nem nézi jó szemmel

Az elnök elmondta: a bizottság Ukrajna csatlakozási kérelmét a koppenhágai kritériumok alapján körültekintően értékelte. Véleménye szerint Ukrajna egyértelműen bizonyította elkötelezettségét az európai uniós értékek iránt, az ország évek óta fokozatosan közeledik az EU-hoz.

"Ukrajnát, mint tagjelölt országot kell üdvözölnünk, ez azon a felismerésen alapul, hogy jó munkát végeztek, de még nagyon sok tennivaló van hátra" - hangsúlyozta Von der Leyen.

Mint mondta, 2016 óta az EU-nak társulási megállapodása van Ukrajnával, és annak keretein belül az ország 70 százalékban átültette az uniós szabályokat, szabványokat és normákat. "Ennek alapján a bizottság azt ajánlja, hogy Ukrajna kapjon lehetőséget arra, hogy az Európai Unió tagjává váljon. A tagjelölti státust azzal a feltétellel kell megadni, hogy Kijev számos területen további lépéseket tesz"-tette hozzá.

Ukrajna uniós tagjelöltségét egyebek mellett Franciaország, Németország, Olaszország és Románia vezetői is támogatták, de ezen az állásponton van még Magyarország is. A tagállamok vezetői várhatóan a jövő heti brüsszeli csúcson tárgyalnak a Bizottság ajánlásáról.

Moszkva viszont összevont szemöldökkel figyeli a fejleményeket. Csütörtökön erről Oroszország ENSZ-nagykövete beszélt a világszervezet Biztonsági Tanácsában (BT). Vaszilij Nyebenzja szerint nem szolgálja Oroszország érdekét Ukrajna lehetséges felvétele az Európai Unióba . "Nincs más választásunk, mint felülvizsgálni az alapvető megközelítésmódját annak, hogy miként fogunk viszonyulni ehhez az egyesüléshez. Innentől az a legkevesebb, hogy óvatosnak kell lennünk minden olyan projekttel, amely magában foglalja az EU-t, ideértve a világszervezet porondján is" - mondta Nyebenzja. "Mindez vonatkozik az EU bővítésére is. Az újabb államok, köztük Ukrajna felvétele ebbe a számunkra barátságtalan szövetségbe, az új körülmények között többé már nem felel meg az orosz érdekeknek" - tette hozzá.

