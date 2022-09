Ursula von der Leyen szerint "válaszlépésekhez fog vezetni" az, ami az Északi Áramlat vezetékekkel történt

Ursula von der Leyen EB elnök a Twitteren jelentette be, hogy már konzultált Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel, és jelenleg mindennél fontosabb kivizsgálni az esetet, de az európai energiainfrastruktúra bárminemű szándékos megzavarása

Spoke to @Statsmin Frederiksen on the sabotage action #Nordstream.



Paramount to now investigate the incidents, get full clarity on events & why.



Any deliberate disruption of active European energy infrastructure is unacceptable & will lead to the strongest possible response.