Űrszemét miatt volt kénytelen manőverezni a Nemzetközi Űrállomás

A NASA számításai szerint az ismeretlen eredetű űrszemét a manőver nélkül is kilométerekre elkerülte volna az űrállomást, de elővigyázatosságból mégis úgy döntöttek, hogy módosítják az objektum Föld körüli pályáját. Az állomás két orosz és egy amerikai űrhajósból álló legénységének - szintén elővigyázatosságból - át kellett mennie a Szojuz űrkapszulába, hogy vészhelyzet esetén elhagyhassák a létesítményt.

"Manőver befejezve. Az űrhajósok kijöhettek menedékükből" - tudatta a Twiterren a NASA vezetője, Jim Bridenstine.

Maneuver Burn complete. The astronauts are coming out of safe haven.