US Open - Djokovic bocsánatot kért, McEnroe szerint ő lett a rossz fiú

A favorit szerb a spanyol Pablo Carreno Busta ellen riválisa 6:5-ös vezetésénél dühösen elütötte a labdát, amely torkon találta az egyik vonalbírót.

"Szomorúnak és üresnek érzem magam. Beszéltem a vonalbíróval, szerencsére rendben van. Nagyon sajnálom, hogy ekkora megrázkódtatást okoztam neki akaratom ellenére. Most kezelnem kell a bennem lévő csalódottságot, tanulni fogok az esetből, hogy jobb ember lehessek. Mindenkitől elnézést kérek" - írta közösségi oldalán az idei 26 meccsén veretlen Djokovic, aki 18. Grand Slam-diadalára készült New Yorkban.

Carreno Busta úgy vélekedett, hogy egyetlen játékos sem tenne ilyet szándékosan.

- jelentette ki a spanyol teniszező.

A legendás Martina Navratilova hitetlenkedésének adott hangot.

- írta Twitterén az egyéniben 18-szoros GS-bajnok csehszlovák-amerikai játékos.

Unbelievable what just happened on the court at the @usopen - Novak Djokovic defaulted for inadvertently but stupidly hitting a lineswoman in the throat with a ball and the officials had no choice but to default. Wow…#sad

Glad the woman is ok- we must do better than that.