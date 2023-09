US Open: Djokovic még nem akarja átadni a stafétabotot

Novak Djokovic egyelőre nem akarja átadni a stafétabotot a következő generációnak, 36 évesen bebizonyította, hogy az életkor csak egy szám, vasárnap ugyanis a profi éra legidősebb férfi győztese lett az amerikai nyílt teniszbajnokságon.

Fotó: TASR/AP - Manu Fernandez

Roger Federer már visszavonult, a gyakran sérült Rafael Nadal pedig a következő szezon után fejezi be a pályafutását, így a "nagy hármas" ideje már véget ért, de Djokovic, a triumvirátus harmadik tagja New Yorkban emlékeztette a sportág szerelmeseit: ő még messze van attól, hogy abbahagyja. Az orosz Danyiil Medvegyev felett aratott háromszettes döntőbeli győzelme nemcsak a negyedik bajnoki címét jelentette Flushing Meadowsban, hanem a 24. Grand Slam-sikerét is, amellyel beállította a legendás Margaret Court rekordját. Djokovic azonban még többet akar.

"Olykor megkérdezem magamtól, hogy tényleg szükségem van-e még erre azok után, amit elértem. Még meddig akarok játszani? Természetesen felmerülnek ezek a kérdések bennem - nyilatkozott a szerb sztár. - De látva azt, hogy még mindig ilyen szinten tudok teljesíteni, megnyerem a legnagyobb tornákat, az élen vagyok, azt mondom, nem akarok enélkül élni, nem akarom elhagyni ezt a sportágat."

Djokovic elárulta, hogy a finálé előtti 24 órában csak a mérkőzésre összpontosított. "A csapatom, a családom tudta, hogy most arra van szükség, hogy ne érjenek hozzám, ne szóljanak hozzám, hiszen történelmet írhatok" - fogalmazott.

"Törekedtem arra, hogy minden egyszerűen menjen, úgy, ahogy szokott, a rutin, amely ideáig eljuttatott, megmaradjon. Úgy próbáltam kezelni ezt a meccset is, mint a többit, amit meg akarok nyerni" - mondta.

Djokovic az idei négy GS-tornából hármat megnyert, csak Wimbledonban kapott ki a döntőben a nála 16 évvel fiatalabb Carlos Alcaraztól.