US Open: Megbüntették a teniszezőt a táskája miatt, durván beszólt a vezetőségnek (FOTÓ)

Táskája miatt kapott büntetést a 22. helyen kiemelt Reilly Opelka a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokságon.

A hazaiak 211 centis kedvence szombaton három szettben legyőzte a harmadik fordulóban a georgiai Nikoloz Baszilasvilit, de az ezért járó 265 ezer dolláros pénzdíjából csak 255 ezret tarthat meg. Tízezret ugyanis azért kell fizetnie, mert rózsaszín táskáján túl nagy volt a szponzor - egy belga művészeti galéria - felirata.

Pretty sure tonight’s pink bag for Reilly says “unapproved.” #servebot #usopen #defiant pic.twitter.com/wdM7VrTA6U