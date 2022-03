Utazz az anagrammák világába!

Az anagrammák nem valamilyen titokzatos földönkívüliek. Anagrammáknak hívjuk azokat a szavakat, amelyeket egy szó betűinek felcserélésével kapunk, és ugyancsak egy értelmes szót kapunk. Elsőre talán azt gondolhatod, hogy nincs sok értelme ilyen szavakat kitalálni, pedig ez nincs teljesen így. Néha titkos üzeneteket hordoz egy-egy anagramma. Egyébként pedig meglehetősen szórakoztató ilyeneket kitalálni.

Győződj meg erről te magad!

A Keresztlabda weboldalán ebbe a titokzatos világba csöppenhetsz bele, ha az anagrammákkal kapcsolatos kvízt kitöltöd, melyet az Általános kvíz szekcióban találsz. A készítők csavartak egyet a dolgon, nem mintha az anagrammák nem volnának így is elég izgalmasak.

Ennél a konkrét kvíznél betűket találsz összekeverve, amelyekből egy-egy film címét lehet kirakni. Segítségül megadtak három nevet, ők a lehetséges főszereplői a filmnek. Szóval ha sehogyan sem sikerül úgy rendezni a betűket, hogy értelmes filmcímet kapj, akkor a felsorolt színészek ismert filmjei alapján talán mégis sikerrel jársz. Ha pedig nem, akkor marad a vakon tippelés, még így is lesz minden kérdésnél 33 százaléknyi esélyed!

Mennyire ismertek ezek a színészek?

A jó hír az, hogy nem mindenféle ismeretlen színész neve szerepel a kérdéssorokban. Rögtön az első kérdésnél Robin Williams, Hugh Jackman és Halle Berry közül kell választanod. Az ő nevükkel biztosan találkoztál már, ha egy kicsit is szereted a mozifilmeket.

A következő kérdésnél sem kisebbek a nevek: Bridget Fonda, John Travolta és Nicolas Cage szintúgy nagy nevek a szakmában. A további feladványok között olyanok bukkannak még fel, mint Bruce Willis, George Clooney, Jodie Foster, Tom Hanks, Matt Damon, Scarlett Johansson, Sharon Stone vagy éppen Jennifer Aniston.

Vannak más játékok is

Ha az anagrammákat kirázod a kisujjadból, akkor sem fogsz unatkozni ezen a weboldalon. A napi fejtörők lehet, hogy téged is megizzasztanak! Vannak helyesírással kapcsolatos kérdések, gyakran pedig matematikai feladványokra kell megadnod a választ. A kérdések között szerepelnek logikai fejtörők is, amelyeken olykor hosszasan kell töprengenie még a legélesebb eszűeknek is, mire megfejtik őket.

Klasszikus kvízek tekintetében rendkívül széles a választék. Vannak irodalommal, földrajzzal, gasztronómiával, matematikával kapcsolatos kérdéssorok is. Egyes játékok filmekkel, zenékkel kapcsolatosak.

Legyél a közösség tagja!

Van egy Facebook csoport is, amelyikbe folyamatosan kerülnek fel a friss tartalmak. Ha nem szeretnél lemaradni egyetlen kvízről sem, akkor ingyen beléphetsz a Kvíz kuckó nevű csoportba, és mindig fogsz kapni értesítőt az új posztokról.

Csoporttagként te magad is posztolhatsz egy képes vagy szöveges feladványt, ha szeretsz fejtörőket készíteni. Ha pedig elakadsz egy feladvány kapcsán, akkor bátran kérhetsz segítséget a közösség tagjaitól!

(PR-cikk)