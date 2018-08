Útfelújítás és útépítés Dunaszerdahelyen

A javítási munkálatok összköltsége 171 000 euró. Az első fázisban a régi járdaszegélyt távolítják el. Október végéig tervezik felújítani az útburkolatot és a járdákat is.

Dömény Ľubomír, a dunaszerdahelyi Városi Hivatal Beruházási Osztályának munkatársa elmondta: a járda és az úttest is nagyon rossz állapotban voltak. „További problémát jelentett az esővíz elvezetése. A felújítás keretében kitisztítják a csatornanyílásokat és újakat is elhelyeznek” – tette hozzá.

Megkezdődött a keleti elkerülőút építésének B szakasza is. Ez az útszakasz a Galántai utat fogja összekötni a Kisudvarnoki úttal. A munkálatok várhatóan szeptember első hetében fejeződnek be. Az önkormányzat ősszel a Szabó Gyula utca sikabonyi stadion mellett húzódó szakaszát is bővítené. Ezen kívül tervben van a Komenský, a Zöld és a Sport utca felújítása is.

Az önkormányzat honlapján közzétett adatok szerint 2018-ban az útfelújításra szánt, teljes költségvetés 2,37 millió eurót tesz ki, amelyből 11, az önkormányzat tulajdonában lévő, helyi utat újítanak fel. 300 ezer eurót fordítanak a járdák javítására.

Új kerékpárutak is épülnek a Jesenský utcában, egészen a Pozsonyi útig. A vasútállomásnál és a városközpontban kerékpármegőrző is létesül.

(TASR)