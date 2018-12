Útmutató, hogy kell kiszorítani Dunaszerdahelyen a városi cégekből az "ellenséget"

Hét ilyen társaság van, közülük négy esetben a város a 100 százalékos tulajdonos, ezek a Thermalpark DS, az iskola- és óvodakonyhákat kezelő Gastro DS, a városi szupercég, a Municipal Real Estate, illetve a többek között a városi médiát üzemeltető Perfects. Három másik esetében kisebb vagy elenyésző részesedéssel rendelkezik a város, ezek pedig az FK DAC 1904, a DAC Aréna Rt., illetve a Southerm.

Kezdjük a száz százalékban városi vállalatokkal. Hagyományosan a képviselő-testület politikai megoszlása alakítja ki az arányokat, ahogyan elosztódnak az egyes igazgatótanácsi vagy felügyelő bizottsági pozíciók az egyes frakciók, képviselő-csoportok közt.

Hájos Zoltán polgármester a következő javaslatot terjesztette be:

Thermalpark DS:

Igazgatótanács: Garay László (MKP), Bachman László (független) Felügyelő bizottság: Horony Ákos (MKP), Nagy Iván (MKP), Dakó Sándor (független)

Perfects:

Igazgatótanács: A. Szabó László (MKP), Brunczvik Tünde (MKP), Őri Rita (független) Felügyelő bizottság: Gútay László (MKP), Nagy Krisztián (MKP), Antal Ágota (független)

Municipal Real Estate:

Felügyelő bizottság: Karaffa Attila (MKP), Dohorák Sándor (MKP), Hakszer Roland (független)

Gastro DS:

Ügyvezető: Hodosy Szabolcs (MKP) - míg nem találnak megfelelő szakembert a társaság vezetésére Felügyelő bizottság: Földes Károly (MKP), A. Szabó László (MKP), Bachman László (független)

A termálfürdőt üzemeltető cégben, és a Municipalnál történt a legelenyészőbb változás, előbbinél a felügyelő bizottságban Karaffa Attilát és Hodosy Szabolcsot váltja Nagy Iván és Horony Ákos, MKP-sok MKP-sokat.

Karaffa ugyanakkor elfoglalhatja helyét a Municipal felügyelő bizottságában, Dohorák Sándorral együtt, Hakszer Roland itt az egyedüli régi tag - ő viszont még MKP-jelöltként került ide be, ám függetlenként most ő az ellenzéki. Az eddigi ellenzéki itt Sebők Pál volt, ő azonban a választásokon kiszorult az önkormámnyzatból, így értelemszerűen itt is lecserélik. A másik, aki kikerült innét, Horony Ákos, de mint láttuk, ő egy másik városi vállalatban, a Thermalparkban kapott ehhez hasonló pozíciót.

Ennél sokkal érzékletesebb, már-már brutális pozíciócserék történnek azoknál a városi cégeknél, amelyekben vezető szerepet töltött be Horváth Zoltán (a képen), aki a korábbi MKP-jelölt alpolgármesterként indult és alulmaradt a választásokon Hájos Zoltánnal szemben. Arról már korábban írtunk, hogyan vett az első adandó alkalommal látványos revansot Horváthon a helyi MKP, és úgy tűnik, ez itt a folytatás.

Mivel Horváth független "lett", értelemszerű, hogy az MKP nem őt jelölte ugyanazokba a pozíciókba, amelyeket eddig betöltött. Horváth volt mostanáig a Gastro DS egyik ügyvezetője, és a Perfects igazgatótanácsának elnöke. Most azonban nem "sikerült" őt beválasztani egyik társaság egyik szervébe sem.

A Perfects esetében az igazgatótanács teljesen lecserélődik, ami részben azért is indokolt, mivel az eddigi tagjai közül ketten (Jarábik Gabriella és Domonkos Tamás) be sem kerültek a testületbe. Horváth helyett az elnök A. Szabó László (MKP) lesz. Ellenzékiként a Hakszer Rolanddal tartó Őri Rita került ide be. Két változás lesz a Perfects felügyelő bizottságában is, az önkormányzatba be nem kerülő Molnár Zoltánt (MKP) Nagy Krisztián (MKP) váltja, míg az itt ellenzékiként helyet foglaló Ravasz Mariánt (Híd) Antal Ágota (független).

A Gastro DS-nél Horváthot ügyvezetőként Hodosy Szabolcs (MKP) váltja, amíg nem talál a város egy megfelelő szakembert az ügyvezetői posztra - mint azt Hájos a képviselő-testületi ülésen megjegyezte. Itt a felügyelő bizottságba A. Szabó László (MKP) és Földes Károly (MKP), ellenzékiként pedig Bachman László került a kiszoruló Vangel Ferenc (Híd) helyére.

Észrevehető, hogy mindkét társaságban volt ellenzéki pozíció, de egyik esetben sem Horváth Zoltán lett az, aki az ott elvégzett munkáját ilyen módon folytathatná. Horváth volt az, aki a kampánya során bírálta azt, hogy a száz százalékos tulajdonú városi cégeknél a közgyűlés funkcióját egyedül látja el a polgármester.

Ahová ő most bekerül(hetet)t, az a dunaszerdahelyi futballklub mögött álló FK DAC 1904 részvénytársaság felügyelő bizottsága, ahol Vangel Ferencet váltja.

A cégeknél, ahol a város kisebbségi vagy elenyésző tulajdonrészekkel rendelkezik, a következőképp alakul a helyzet:

DAC Aréna Rt.:

Igazgatótanács: Hodosy Szabolcs (MKP) - A. Szabó Lászlót váltja Felügyelő bizottság: Nagy Krisztián (MKP) - Dakó Sándort (független) váltja

FK DAC 1904:

Igazgatótanács: Puha György (MKP) Felügyelő bizottság: Horváth Zoltán (független) - Vangel Ferencet (Híd) váltja

Southerm Správa Kft.:

Felügyelő bizottság: Bugár György (MKP), Herceg Andrea (független - korábban MKP-jelöltként került ide), Šándor Klára (Horváth Kingát - Híd - váltja)

(SzT)