Útnak indították a kisbolygókutató amerikai Psyche űrszondát (VIDEÓ)

A legtöbb aszteroida valamilyen kőzetből áll vagy jeges struktúrájú, ez lesz az első alkalom, hogy egy űrszonda egy fémmel borított kisbolygót vizsgálhat. A tudósok úgy vélik, az aszteroida egy korai bolygó magjából származó töredék, s ezért képet nyújthat a Föld és más kőzetbolygók megközelíthetetlen magjáról.

Az űrszondát a SpaceX magán űripari vállalat rakétájával indították útnak. A Psyche, amely az aszteroidáról kapta a nevét, 2029-ben éri el az óriási krumplira hasonlító objektumot.

Let’s mosh!



A @SpaceX Falcon Heavy has launched the #MissiontoPsyche spacecraft from Launch Complex 39A. The spacecraft has begun its journey to Psyche, the metal-rich asteroid located between Mars and Jupiter. pic.twitter.com/P8xd6dPwG2