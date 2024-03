Útnak indult, de mintha a föld nyelte volna el - egész éjszaka keresték a 62 éves nőt, továbbra sem találják

Eltűntként keresik a 62 éves Viere Pavlovičovát, akinek a Galgóci járásban (Hlohovec) veszett nyoma.

Forrás: Rendőrség

A nő hétfőn, 16 óra környékén tűnt el Jalšové községből - közölte a rendőrség. A kamerafelvételek alapján Horné Otrokovce irányába haladt, az erdőn át. Legutóbb Jalšové temetője közelében látták, 17 óra környékén.

Azóta senkinek nem adott magáról életjelet, nem vitt magával semmit, a személyes iratait és a telefonját sem.

A rendőrök önkéntesek segítségével nagy erőkkel keresik a nőt nemcsak a két községben, hanem a tágabb térségben is, a Vág partját is átkutatták, rendőrkutyát is bevetettek.

Viera Pavlovičová 62 éves, a rendőrségi információk szerint viszont idősebbnek tűnhet. 160 centiméter magas, vékony testalkatú. Feketés-őszes vállig érő haja és barna szeme van.

Legutóbb fekete-fehér csíkos, galléros pulóverben látták, valamint sötét farmer volt rajta. A rendőrség arra kéri a nyilvánosságot, amennyiben látják valahol Vierát, hívják a 158-as rendőrségi segélyhívót vagy írjanak üzenetet a Nagyszombat megyei rendőrség hivatalos Facebook-oldalára.



