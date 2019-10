Vadala kilenc évre rács mögé került Olaszországban!

A vállalkozót kábítószercsempészés miatt ítélte el az olasz bíróság: egy Dél-Amerikából Európába kokaint csempésző bűnbanda tagja volt.

Vadalán kívül a bűnbanda 17 másik tagja kapott letöltendő börtönbüntetést.

Mint ismert, Antonino Vadalát korábban a Kuciak-gyilkosság megrendelőjeként tartották számon, később azonban Marian Kočnert gyanúsították meg ezzel.

Antonino Vadala neve Ján Kuciak utolsó, befejezetlen cikkében került elő, mint aki Robert Fico asszisztensén, Mária Troškován és egy smeres képviselőn, a Biztonsági Tanács titkáraként is tevékenykedő Viliam Jasaňon keresztül a szlovák kormány legfelsőbb köreihez is közel férkőzött. Korábban felmerült a gyanú, hogy Ficó többször is telefonált Vadalával, a Smer elnöke azonban cáfolta ezt és állítja, nem ismeri az olasz vállalkozót.

Vadala Kelet-Szlovákiában különböző mezőgazdasági ügyletekben volt érdekelt. A Bio-Finiš, s.r.o. cég, melynek ő volt az ügyvezető igazgatója, 2009-ben csaknem 120 000 euró összegű uniós támogatást próbált meg kicsalni az Agrárkifizető Ügynökségtől (PPA). Vadala hamisan nyilatkozott arról, hogy teljesítette a gazdáknak nyújtandó támogatás feltételeit, illetve az ezzel összefüggő kötelezettségeket.

Az olasz közszolgálati televízió márciusban azzal az információval rukkolt elő, hogy a szlovák rendőrség már 2013 augusztusában tudott róla, hogy a kalabriai maffiához köthető Antonino Vadala egy bűnszervezeti sejtet, ún. 'Ndrinát hozott létre Szlovákiában. Ennek kapcsán Milan Lučanský országos rendőrkapitány vizsgálatot rendelt el, a vizsgálat eredménye pedig megmutatta, hogy a Tibor Gašpar vezette rendőrség tudott Vadala maffiakapcsolatairól.



(noviny.sk/para)