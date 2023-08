Vádalkut kötött, nem kell börtönbe vonulnia a nagy korrupciós ügyek egyik legfontosabb koronatanújának, Bernard Slobodníknak

Bernard Slobodník az egyik legismertebb együttműködő tanú, 2020-as letartóztatása óta együttműködik a hatóságokkal, éppen ezért őt vádlottként külön eljárás alá vonták.

Bernard Slobodník (jobbról) és ügyvédje, Peter Kubina (Fotó: TASR)

A Denník N írta meg elsőként, hogy a Specializált Büntetőbíróság hétfőn délelőtt jóváhagyta a közte és a Speciális Ügyészség ügyésze között megkötött vádalkut. Bernard Slobodník három év börtönt kapott, négy hónapra próbaidőre felfüggesztve.

Slobodník a Smer kormányai alatt a Nemzeti Bűnüldözési ügynökség pénzügyi osztályának vezetője volt, ő tehát egy újabb magas beosztású rendőri tisztviselő a smeres érából, aki felett ítéletet hirdettek.

Slobodník három konkrét korrupciós ügyben kötött vádalkut az ügyésszel, ezekért összesen két év letöltendőt kapott volna, három évre felfüggesztve. Rastislav Stieranka bíró ezt módosította három évre és négy hónap próbaidőre.

Ügyvédje, Peter Kubina elmondta az Aktuality.sk-nak, hogy a három ügy mellett, melyet ezzel a vádalkuval oldottak, egy további ügyben felfüggesztették a gyanúsítást Slobodník ellen, így már csak a rendőrségen belüli bűnszervezetet feltáró Tisztítótűz fedőnevű ügyben szerepel gyanúsítottként - és együttműködő tanúként.

Slobodník koronatanúként szerepel Dušan Kováčik korábbi speciális ügyész egyik korrupciós ügyében, melyben leírta, hogyan adott át kenőpénzt a speciális ügyésznek a SIS-hez közeli Mr. X-től, Peter Košč vállalkozótól azért, hogy a nála lévő két büntetőüggyel ne kezdjen semmit. A pénz állítólag egy könyvben volt, melynek a közepében kivágtak egy részt a bankóknak.

Ugyancsak koronatanúként szerepel Peter Žiga egykori gazdasági miniszter unokaöccséhez kötődő, Valčeky fedőnevű ügyben, amely során a vád szerint törvénytelen adóvisszaigénylésekért fizettek. Azért, hogy a fiatal Žiga megússza a büntetőeljárást, Slobodníkot és Marián Kučerka nyomozótisztet is lefizették, utóbbit már el is ítélték korrupcióért.

Ő volt az egyik, aki beszélt a rendőrségen belül kialakított bűnszervezetről is, melynek élén a nyitrai oligarcha, Norbert Bödör és Tibor Gašpar országos rendőrkapitány állt, őt pedig a megfelelő pozícióba helyezték - elismerte, hogy ő maga is részese volt a rendőrségi bűnszervezetnek. Szavai szerint ez az egész 2014 és 2018 között működött, és ő maga is jelen volt, amikor Bödör a Smer legfőbb vezetéséből beszélt valakivel telefonon bizonyos ügyekről.

(Denník N/Aktuality.sk/parameter)