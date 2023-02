Vadászgépeket adnánk Ukrajnának? Pellegrini nem szeretné, ha Heger úttörő lenne ebben a kérdésben

Peter Pellegrini szerint az állam abban az esetben adhatná át Ukrajnának a MiG tipusú vadászgépeit, ha más NATO-országok is így tennének.

Fotó: TASR

A Hlas elnöke nem szeretné, hogy Eduard Heger "úttörő" legyen ebben a kérdésben, mert szerinte ez veszélyeztetheti Szlovákia biztonságot.

„Továbbra is tudunk segíteni, de a vadászgépek rendkívül kifinomult harci rendszerek, és NATO-partnereinkkel együtt kell lépnünk. Ma a lengyel államfő azt mondta, hogy ez kényes ügy, a német miniszter pedig úgy nyilatkozott, hogy koordinációra van szükség az országok között” – fejtette ki az ellenzéki pártelnök a Markíza televízió Na telo című műsorában.

Eduard Heger erre azt válaszolta, hogy a lengyel elnök az F-16-osoról beszélt, és nem MiG-ekről. Az egyik is és a másik is vadászgép – vágta erre rá Pellegrini. "Ha ez igaz lenne, akkor nem is kellene F-16-osokat vásárolnunk" - hangzott Heger riposztja.

(denníkn)