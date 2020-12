Vadászgéppel reptették meg Peter Sagant, a kerékpáros feje pillanatok alatt változtatta a színét, majd egy műanyag táska is előkerült (VIDEÓ)

A szlovák kerékpárversenyző, Peter Sagan hozzá van szokva a magas sebességhez, ezúttal viszont valami sokkal gyorsabbat próbált ki.

Sagan kerékpár helyett ezúttal egy vadászgépbe ülhetett be egy körre, a pilóta pedig nem kímélte. Egy-egy pillanatban úgy tűnt, hogy a szlovák kerékpáros az ájulás határán van, feje elszíneződött és még egy műanyag táska is előkerült, de végül is állta a sarat, és szemmel láthatólag élvezte a repkedést.

