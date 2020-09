A vadászok sikeres hétvégét tudhatnak a hátuk mögött - Így zajlott a IV. Csallóközi kupa

A Csallóközi kupa egy nemzetközi szintű vízi-mezei verseny, amelyen a CACIT (Nemzetközi munkachampion) és a CACT (Nemzeti munkachampion) címért küzdöttek az ebek és gazdáik. A versenyre összesen 29 vadász jelentkezett, ám a versenyszabályok csupán 24 kutya indulását engedélyezik, így öten sajnos lecsúsztak az idei megmérettetésről.

Az ünnepélyes megnyitóra szombat reggel, az ekecsi vadászháznál került sor. A versenyzőket, illetve a kilenctagú bírói testületet a Dunaszerdahelyi Járási Vadászszervezet elnöke, Szinger János köszöntötte. Tőle a Drótszőrű vizsla klub tagja, Gabo Skladan vette át a szót, aki beszédében kitért egy szomorú történésre. A klub elnöke, s egyben a Csallóközi kupa iniciátora, Józsa László ugyanis hosszú betegség után, a múlt héten, sajnálatos módon elhunyt. A megjelentek egy perces néma csenddel tisztelegtek az emléke előtt.

Miután az ebek átestek egy állatorvosi vizsgálaton, az induló 24 kutyát sorsolás útján két csoportba osztották. Az első csoport a mezei munkával kezdett, míg a második csoport a vízen indította a napot. Másnap helyet cseréltek: akik szombaton a mezőn mutatták meg tudásukat, azok vasárnap a vízre mentek, s fordítva.

A vadászat hallatán a legtöbben férfi vadászokra asszociálunk, ennek ellenére a versenyen több hölgy is megmérettette magát, illetve négylábú társát. Elhivatottságukat és vizslájuk iránt érzett szeretetüket bizonyították, hiszen remekül kiállták a próbákat. A verseny legidősebb tagja a 93 éves Otto Banas volt, aki a mai napig teljes erejével űzi e sportot. Elmondása szerint ez az, ami őt élteti. Számtalan hazai és külföldi versenyen vett már részt, több ízben rangos kitüntetéssel tért haza. Bátran kijelenthetjük, hogy ő a szlovákiai vizslások legendás képviselője.

A bírói testület elnöke, Mešťanek Ferenc portálunknak elmondta, egy nagyon szép versenynek lehettünk szemtanúi.

„Ide olyan kutyát már nem hoznak, amely nincs kellőképp felkészítve. A 24-ből kilenc kutya esett ki a verseny során. Ez egy teljesen normális dolog. Néha nagyobb, néha kisebb szerencséje van a kutyáknak. A legjobb kutya sem tudja mindig tökéletesen teljesíteni az egyes feladatokat. Előre sosem lehet tudni, hogyan alakul majd a verseny. Most is voltak olyanok, akik pozitív értelemben leptek meg minket, s akadtak olyanok is, akik az elvártnál gyengébben teljesítettek. Összességében remek két napot tudhatunk a hátunk mögött. A szervezők mindent bebiztosítottak ahhoz, hogy problémamentesen folyhasson a verseny”