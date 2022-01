Vadászok verekedtek össze egy magaslesnél, az egyik le akarta lőni a másikat

Fura ügyben indított eljárást a rendőrség a Bártfai járáshoz tartozó Brezovkán. Testi sértéssel és veszélyes fenyegetéssel gyanúsítottak meg egy férfit, aki szerdán megtámadott és megfenyegetett egy 69 éves vadászt.

Illusztráció (wikipédia)

Az eset egy vadászles mellett történt, éspedig úgy, hogy a sértett azzal vádolta meg a későbbi gyanúsítottat, hogy orvvadász, mert az előírt elektronikus rendszerbe nem jelentkezett be. Erre a rapsic nem teketóriázott és jól orron vágta a vádlóját, aki erre a földre zuhant. Ennyivel azonban nem úszta meg az incidenst, mert még kapott pár rúgást is a nyomaték kedvéért. Aztán az agresszor mintha meggondolta volna magát és békülékenyebb hangot ütött meg. De hiába. A sértett leghőbb vágya az volt, hogy értesítse a rendőrséget. Erre a bunyós alakban ismét felülkerekedett a düh és ütni kezdte a vadász mobiltelefont markolászó kezét. Még azzal is megfenyegette, hogy agyonlövi őt.

A tényleges vadász tíz napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az orvvadászt a zsaruk letartóztatták és fogdába szállították.

(TASR)