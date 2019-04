Vádat emelnek Barack Obama volt tanácsadója ellen

Vádat emelnek Barack Obama volt elnök egykori jogi tanácsadója, Greg Craig ellen, mert eltitkolta, hogy 2012-ben Ukrajnának dolgozott - jelentette internetes kiadásában a The Wall Street Journal csütörtökre virradóra.

A várható vádemelésről Greg Craig ügyvédjei adtak hírt. Mivel Craig nem volt hajlandó vádalkut kötni, ezért a vádesküdtszék várhatóan csütörtökön emel vádat a jogász egykori ukrajnai munkájával kapcsolatban.

Az igazságügyi minisztérium nem kívánta kommentálni az ügyet, de a The Wall Street Journal értesülései szerint valószínűleg a hatóság félrevezetése miatt emelnek vádat, Craig ugyanis megkerülte a törvényt, és nem regisztráltatta magát külföldi államnak dolgozó ügynökként, majd ezt el is titkolta. A lap úgy tudja, hogy többrendbeli bűncselekmény miatt is vádat emelhetnek.

Barack Obama volt Fehér Ház-i tanácsadójának ügyleteire a Paul Manafort elleni nyomozás során derült fény. Manafort volt a 2016-os amerikai elnökválasztási kampányban Donald Trump első kampánymenedzsere, akitől azonban Trump alig három hónap múltán meg is vált, mert tudomására jutott, hogy Manafort korábban oroszbarát ukrán politikusoknak, többek között Viktor Janukovics megbuktatott ukrán elnöknek dolgozott tanácsadóként. Manafort ügyeit a Robert Mueller vezette különleges vizsgálóbizottság tárta fel, a volt kampánymenedzsert a többi között a hatóságok félrevezetéséért, adó-, és banki csalásokért több évig tartó, letöltendő börtönbüntetésre ítélték.

A 74 éves Greg Craiget "nehézsúlyú" jogászként tartják számon a washingtoni politikában. Két demokrata párti elnök mellett is dolgozott, és a Fehér Ház mellett a külügyminisztériumnak is jogi főtanácsadója volt.

Craig ügyvédjei szerdán este közleményben reagáltak a várható vádemelésről szóló hírre. Mint írták, a New York-i kerületi ügyészség alaposan kivizsgálta az ügyet, de a végén úgy döntött, hogy nem emeltet vádat. "Arra számítunk, hogy a washingtoni ügyészi hivatal emel vádat a (igazságügyi minisztériumban lévő) nemzetbiztonsági részleg kérésére. Craig úr semmilyen vádpontban nem bűnös, és a kormány makacs kitartása a Craig úr elleni ügyészségi eljárás mellett megfontolatlan visszaélés az ügyészi hatáskörrel" - fogalmaztak az ügyvédek.

Greg Craig 2012-ben az ukrán kormány felkérésére vállalt jogi tanácsadói feladatokat Kijevben, a korrupcióval vádolt - a lap által meg nem nevezett - volt ukrán kormányfő tanácsadója volt. Az az ügyvédi iroda, amelynek munkatársaként dolgozott, az idén januárban már elismerte az igazságügyi minisztériumnak, hogy korábban félrevezette a tárcát az ukrajnai munkával kapcsolatban, és tetemes büntetés fejében utólag regisztráltatta magát külföldi ügynökként. Az ügyvédi iroda Craiget okolta amiatt, hogy félrevezető információkat szolgáltatott a kormányzatnak.

Barack Obama volt munkatársát, aki 2018 tavaszán megvált az ügyvédi irodától, a Mueller-bizottság kétszer is meghallgatta az ügyben.



MTI