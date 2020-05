Vádat emeltek Ernest Valko feltételezett gyilkosa ellen!

Jozef Kandera ügyész hétfőn beyújtotta a vádemelési javaslatot Jozef Radič ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy tíz évvel ezelőtt a saját házában lőtte le Ernest Valko ügyvédet. Erről a TASR hírügynökséget maga Kandera tájékoztatta, aki elmondta, egyéb bűncselekményekkel is gyanúsítja Jozef Radičot.

Ernest Valko (Archív felvétel - TASR)

Ernest Valkót limbachi házában gyilkolták meg 2010. november 8-án. A több mint nyolc évig tartó vizsgálat után két gyanúsított, a 43 éves Jozef Radič és a 45 éves Jaroslav Klinka elleni vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást a rendőrség. A rendőrség szerint a tettesek be akartak törni Valko házába. A vád szerint a vádlott olyan tippet kapott, hogy Valko nagyobb pénzösszeget tart otthon. A két tettes a kerítésen átmászva jutott be a telekre, majd a házba, miután bűzlő vegyszert engedtek be az egyik ablakon, melyen vágtak egy lyukat. Így akarták rákényszeríteni Valkót, hogy kiszellőztessen. Miután ilyen módon bejutottak a lakásba, váratlan összetűzésre került sor, melynek végén Radič mellkason lőtte az ügyvédet, aki belehalt a sérülésbe. Ezt követően Radič elvette Valko pisztolyát, amelyet engedéllyel tartott az ügyvéd. Mivel nem találtak pénzt, elmenekültek a helyszínről, a fegyvert pedig egy víztározóba dobták Bazintól nem messze.

Idén januárban Jozef Kandera ügyész vádalkut kötött az egyik vádlottal, Jaroslav Klinkával, amit a Bazini Járásbíróság jóvá is hagyott. A megállapodás alapján Klinkát rablásért nyolc év börtönbüntetésre ítélték.

Klinka azt vallotta, Jozef Radič lőtte le Valkót, aki azonban tagadja ezt. Klinkát 2017-ben rablás miatt hat év és nyolc hónap börtönbüntetésre ítélte a Garamszentkereszti (Žiar nad Hronom) járásbíróság.

(TASR/parameter)