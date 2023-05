Vadon élő koalákat kezdtek el beoltani chlamydia ellen ausztrál tudósok

Ausztrál tudósok kísérleti jelleggel megkezdték vadon élő koalák beoltását chlamydia ellen Új-Dél-Wales szövetségi államban.

-illusztráció- (Fotó: Pixabay)

Az emberek körében is gyakori bakteriális fertőző betegség elterjedt a koalák körében is, súlyos kötőhártya- és húgyhólyaggyulladást, egyes esetekben vakságot vagy terméketlenséget, sőt akár halált is okozhat.

Samuel Phillips, a vakcina kifejlesztésében részt vevő mikrobiológus elmondta, hogy a chlamydiafertőzés olyan súlyosan megbetegítheti a koalákat, hogy az állatok képtelenek lesznek felmászni a fákra, hogy élelmet szerezzenek, illetve nem tudnak elmenekülni a ragadozók elől sem.

A kutatók először nagyjából ötven vadon élő koalát terveznek becserkészni és beoltani, majd nyomon követni a sorsukat. Ez az Új-Dél-Wales Northern Rivers nevű régiójában élő koalapopuláció mintegy felét érinti. Ebben a térségben a koalák egészen lesújtóan magas, 80 százalék körüli aránya fertőzött. Ennek következtében nagyon alacsony a termékenység, alig-alig születnek koalakölykök.

Az egydózisú, célzottan koalák részére kifejlesztett vakcinát korábban már tesztelték állatvédelmi központokban abból a szempontból, hogy mennyire biztonságos és hatékony az oltóanyag. Most a kutatók azt akarják megállapítani, hogy a vadon élő állatok közül hányat kell beoltani ahhoz, hogy jelentősen tudják csökkenteni a fertőzés terjedését és a megbetegedések számát.

A projekt márciusban kezdődött, és a tervek szerint nagyjából három hónapig tarthat. A kutatók távcsövekkel találják meg az eukaliptuszfákon tanyázó koalákat, és a fa köré ketreceket helyeznek el. A koalák pár órán vagy napon belül lemásznak a fáról, hogy egy másik felé vegyék az irányt, és ekkor besétálnak valamelyik csapdába. A tudósok ezután beadják nekik a vakcinát, majd 24 órás megfigyelés után megjelölik és elengedik őket.