A Vágsellye és Negyed közötti vasúti forgalom visszaállítását kéri a lakosság

A Vágsellyét Negyeddel összekötő, a helyiek által Csángónak nevezett vasúti járatot még az Osztrák-Magyar Monarchia idején indították. Több mint 100 évig, 1909-től 2010-ig működött, amikor megszüntették. „Az érintett önkormányzatok lakosai szeretnék, ha újraindulna a vasúti forgalom ezen a szakaszon. Már hosszú ideje panaszkodnak arra, hogy a buszjáratok nem megfelelően közlekednek” - mondta Dajana Hanesová, a Vágsellyei Városi Hivatal munkatársa.

Hozzátette, a vágsellyeiek is örülnének neki, ha újraindulna a forgalom ezen a szakaszon. „Sok itteni lakos utazik a környező falvakba, és a közeli településekről is Vágsellyére. Ezért döntöttünk úgy, hogy az önkormányzat is támogatja a petíciót, amit a lakosok a városi hivatalban is aláírhatnak" - mondta Hanesová.



TASR