Vajon hányan „követnék be” az Instán Déryné Széppataki Rózát? 

Középiskolás diákok elkészítették 7 ismert reformkori történelmi személy Instagram oldalát. Az V. ESTÖRI Kreatív Történelmi Verseny zsűrije ezek tartalmát is mérlegelte, amikor a pénteken lezajlott döntőn odaítélte az egyik 3 fős diákcsapatnak a fődíjat. Az Esterházy Magyarország Alapítvány vetélkedője fiatalos szemléletével a kreativitás, az élményszerű tanulás, a digitális és a művészi készségek fejlesztésével emelkedik ki a hazai tanulmányi versenyek közül.

Déryné Széppataki Róza a 19. század legnépszerűbb magyar színésznője volt, a korabeli színházjáró közönség imádott, néha csúfolt primadonnája, Katona József múzsája és rengeteg férfi rajongásának tárgya. Ha az ő idejében lett volna olyan, bárki számára elérhető közösségi oldal, mint amilyen ma az Instagram, kétség sem férhet hozzá, hogy sok százezren követték volna nap, mint nap a profilját. A hazai drámairodalom kiemelkedő alakja pedig talán egy avatar mögé bújva, a kommentszekcióban posztolta volna Rózához írott szerelmes leveleit, amelyeket így a színésznő nem tudott volna elégetni.

A tavaly ősszel, immár 5. alkalommal meghirdetett ESTÖRI Kreatív Történelmi Versenyre nevezett középiskolás diákoknak idén a magyar reformkor világát kellett megeleveníteniük. A tanulmányi verseny kiírója, az Esterházy Magyarország Alapítvány arra bíztatta őket, hogy bátran használják a megszokott digitális eszközeiket és az online kommunikációs csatornákat, de főként a kreativitásukra és a képzelőerejükre hagyatkozzanak. Vessék bele magukat a reformkor forrásaiba és keltsék életre a korszak történelmi szereplőit, eljátszva azzal a gondolattal, milyen lenne az a világ, amelyben a történelmi figurák a jelenkor kommunikációs eszközeit használják.

Több mint 100, 3 fős diákcsapat vállalta az izgalmas kihívást Magyarországon és a határon túlról. A diákok a verseny első két fordulójában – a járványhelyzet okozta nehézségek ellenére is – kiválóan teljesítettek: leleményességüket az online újságírásban és honlapszerkesztésben szerzett jártasságukkal bizonyították, amikor a feladatnak megfelelően megszerkesztették egy 19. század eleji online magazin címlapját, és a reformkor nagyjainak elképzelt bejegyzéseivel üzentek a múltból a jelennek. Egy konkrét szituáció, jelenség példáján keresztül mutatták be, hogy miként változtak a korban a női és férfi szerepek.

A május 14-én, online megtartott döntőbe végül 14 csapat jutott: 5 fővárosi, 6 vidéki (Békéscsaba, Kiskunhalas, Pannonhalma, Sárospatak, Sopron, Szigetszentmiklós) és 3 határon túli (Kassa, Marosvásárhely, Komárom) csapat mérte össze erejét a dobogós helyekért. Az eseményt az Esterházy Magyarország Alapítvány a YouTube csatornáján élőben közvetítette. A döntő utólag is visszanézhető ezen a linken.

A finalistákra már a döntő napja előtt komoly kihívás várt. Azt a feladatot kapták, hogy egy új Instagram oldal felépítésével mutassanak be jeles, 19. századi történelmi karaktereket. A 14 csapat összesen 7 karakteren (Teleki Blanka, Brunszvick Teréz, Déryné Széppataki Róza, Görgei Artúr, Fáy András, Clarck Ádám, Semmelweis Ignác) osztozott, így mindegyik karakterre két-két csapat jutott. A diákok szabadon megválaszthatták, milyen aspektusból és melyik életszakaszában mutatják be hősüket.

A valós tényeket változatos formátumban, hol komolyan, hol szellemesen dolgozták fel a csapatok. Megtudhattuk például, hogy mi ihlette a híres Déryné szobrot, milyen karriert áldozott fel Görgei Artúr a haza szolgálatáért, vagy hogy miként mentette meg Clarck Ádám háromszor is a felrobbantással fenyegetett Lánchidat. Az izgalmas és küzdelmes életutak számos szöveges, képes, videós tartalmon keresztül elevenedtek meg, miközben a diákok – gyakran saját maguk alakítva a karaktereket – jelmezben, valódi helyszíneken játszották el általuk elképzelt módon az egykor történteket.

A végső rangsor eldöntésekor a zsűri nemcsak az Instagram-oldalak tartalmait vette figyelembe, hanem azt is, hogy az egyes csapatok ezeket hogyan mutatták be a döntő során, illetve, hogy miként álltak helyt az ezt követő csapatpárbajban és a villámkérdések megválaszolásában.

Az V. ESTÖRI trófeáját végül a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum csapata vihette haza, a második helyen a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium csapata végzett, míg a harmadik helyezést a komáromi Selye János Gimnázium csapata érdemelte ki.

Különdíjjal jutalmazták az Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium, a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium és Kollégium, valamint a Szigetszentmiklós Batthyány Kázmér Gimnázium csapatát.

„Gratulálunk nemcsak a díjazottaknak, hanem valamennyi résztvevőnek, akik a járványhelyzettel dacolva vállalták a felkészülést és teljesítették az V. ESTÖRI Kreatív Történelmi Verseny kihívásait. Példát mutattak abból, miként lehet erősíteni a kapcsolatot diákok és tanárok között a távoktatási körülmények ellenére is” – mondta Czigány Balázs, az Esterházy Magánalapítvány igazgatóhelyettese. Hozzátette: „A megszületett online tartalmak ékesen bizonyítják, hogy a versennyel elértük a célunkat, hiszen egyfelől sikerült megmozgatnunk a diákok fantáziáját, másfelől a csapatok úgy tettek szert különböző ismeretekre, hogy közben értelmezték a forrásanyagokat is.”

Az Esterházy Magyarország Alapítvány az ESTÖRI tanulmányi versennyel kíván lehetőséget teremteni a történelem iránt érdeklődő fiataloknak arra, hogy a digitális világ eszközrendszerével és kreatív megoldások felhasználásával adhassák át, mutathassák be történelmi ismereteiket. A verseny során fejlődnek a diákok kompetenciái: a kutató-elemző képességük, a művészi, a digitális, a szövegírói és előadói képességeik, továbbá kommunikációs és a média működésével kapcsolatos ismeretekre is szert tesznek. A tanulmányi verseny 2019 óta teljesen digitális, ami az Alapítvány értelmezésében nem elsősorban a digitális eszközökről szól, hanem sokkal inkább a kreativitásról, valamint a kritikai gondolkodás képességének átadásáról.

Az Esterházy Magyarország Alapítvány fő küldetése, hogy progresszív módon fenntartsa és minél szélesebb körben megismertesse az Esterházy család szellemi és tárgyi örökségét. Művészeti, oktatási és zenei projektjei révén nemcsak őrzi a nagymúltú család hagyatékát, de új kulturális és társadalmi értékeket teremt Magyarországon. A tehetségeket támogató tevékenységéért, az ESTÖRI Kreatív Történelmi Verseny eredményeinek elismeréseként idén Genius Loci díj – Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért 2021 díjban részesült. A PR szakma rangos hazai díjai közül tavaly egy arany, két ezüst, valamint két bronz díjat nyert el a Content+Marketing Awardon, illetve a Prizma Kreatív PR Díj elnevezésű megmérettetésen. Szintén 2020-ban a nemzetközi European Excellence Award döntősei közzé került, míg idén a PR-szakma Oscarjának is nevezett SABRE Awards-on jutott a döntőbe, ahol az is eldől júniusban, hogy vajon a dobogós helyet is megszerzi-e.

(-)