Valaha állítólag Šefčovič is megtapsolta Kiskát

„Sajnálom, hogy a Smer-SD párt modorosságai és praktikái most elrontják Šefčovič úr, egy sikeres, hivatásos diplomata kampányát, akinek az Európai Bizottságban végzett munkájára mi is büszkék voltunk” – mondta az államfő. Krpelan hozzátette: Kiska 2017. november 15–én az Európai Parlamentben beszélt Szlovákiáról. A felszólalást Šefčovič is végighallgatta, aki többször is megtapsolta az elnököt a beszéd alatt.

Pellegrini kiállt Maroš Šefčovič elnökjelölt mellett, aki a Smer-SD támogatásával indul. Egyben bírálta Andrej Kiska államfőt a Šefčovičról mondott kijelentései miatt, és felszólította őt, hogy ne mocskolja be a diplomata nevét. A kormányfő a Kiska által a közösségi oldalán közzétett videóra reagált.

„Arrogáns módon, méltatlanul, az asztalon ülve egy olyan helyiségben, ahol a legfontosabb látogatókat szokás fogadni, lejáratja Maroš Šefčovičot, ráadásul a végén közvetve megfenyegeti őt a diplomata karrierjével összefüggésben. Ezt úgy tekintem, mint ami túllépi az illendőség minden határát” – fogalmazott Pellegrini, hozzátéve: Kiska kijelentéségét tiszteletlenségnek tartja egy sikeres diplomata munkásságával szemben.

A miniszterelnök megállapította, hogy a KTAG cég adócsalásával kapcsolatos egész ügyet maga az államfő nyitotta meg, ezért szerinte Kiskának inkább az adóügyeit kellene megmagyaráznia, ahelyett, hogy bemocskolja Šefčovič nevét. „Annál is inkább, mert Maroš Šefčovič neve egyetlen üggyel összefüggésben sem merült fel, ezért az elnök úr számára morális példa lehetne” – fűzte hozzá. A kormányfő általában is bírálta Kiska álláspontját, a „keddtől csütörtökig” végzett munkáját, illetve azt is, hogy nem járult hozzá a társadalmi megbékéléshez. „Ellenkezőleg, amikor csak tudott, olajat öntött a tűzre, hogy még inkább felkorbácsolja az indulatokat” – mondta Pellegrini. Hozzátette: azt várta, hogy Kiska inkább a szélsőséges nézeteket valló jelöltekkel kapcsolatban fog állást foglalni.

(TASR)