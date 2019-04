Valaki használt injekciós tűket szórt szét egy új galántai játszótéren, mert zavarják a gyerekek?!

Ismeretlen személy használt injekciós tűket szórt szét az Észak lakótelepen lévő új, multifunkciós galántai játszótéren, ahol kisgyerekek is megfordulnak. Azt nem tudni, hogy kicsoda, mindenesetre ezt a cselekményt megelőzte egy konkrét panasz, ami arra vonatkozott, hogy hangosak a gyerekek.

"Azt nem tudom, honnan származnak azok az injekciós tűk, de aki ezt csinálta, megérdemelné, hogy a fenekében kössenek ki" - jegyezte meg a polgármester, Peter Paška az ügy kapcsán a Joj TV-ben.

A szétszórt injekciós tűk mindegyike a műfűben landolt, a hozzájuk tartozó fecskendő nincs ott.

A sportpályákat is magába foglaló multifunkciós játszóteret néhány hónapja adták át, most pedig már városi rendőrök kell őrizzék. "Bizonyára nem véletlen, hisze idén már negyedszer történt" - reagált Miroslav Grell, a városi rendőrség parancsnoka, aki elmondta, megvizsgálták azt is, hogy a tűk az 500 méterre található kórház hulladékgyűjtőiből származhatnak-e, de kiderült, hogy az ilyen típusú hulladékot különleges odafigyeléssel kezelik.

Peter Paška elmondta, hogy amikor ez először fordult elő, akkor arra gondoltak, egy személy egyszeri felindulásáról lehet szó, most viszont már a negyedik alkalomnál járnak, és erősen fontolgatja, hogy feljelentést tesz közveszélyokozás címén.

