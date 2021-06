Valakik kavarnak a háttérben, de a belügyminiszter szerint nem folyik háború a titkosszolgálatok és a rendőrség között

Nincs meggyőződve a belügyminiszter arról, hogy egymással harcban áll a rendőrség és a titkosszolgálat, azt azonban Roman Mikulec sem zárja ki az Aktuality hírportálnak adott interjúban, hogy egyesek kavarnak a kulisszák mögött.

Fotó: TASR

Kedden reggel kezdődik az a rendkívüli parlamenti ülés, amelyen a Robert Fico vezette ellenzék megvonná a bizalmat Mikulectől. A párt amiatt akarja leváltani a belügyminisztert, mert felmerült a gyanú, hogy a rendfenntartó erőkön belül működik egy csoport, amely manipulálta több ügy kivizsgálását. Ez a Smer szerint a Szlovák Titkosszolgálat (SIS) jelentéséből derül ki, melynek tartalmát korábban Boris Kollár házelnök ismertette a parlament zárt ajtók mögött tartott rendkívüli ülésén. Két koalíciós képviselő, az előzetes letartóztatásban ülő ex-SIS-igazgató, Vladimír Pčolinský rokonai, - köztük Peter Pčolinský, aki a Sme rodina frakciójának is az elnöke - jelezték, a miniszter leváltása mellett teszik le a voksukat. Ugyanennek a pártnak az egyik erős embere, Milan Krajniak munkaügy miniszter is bírálja Mikulecet.

A Smer az utóbbi időben indított több nyomozás kapcsán is jelezte, hogy az politikailag motivált lenne és most hasonlókat pendít meg a második legerősebb koalíciós párt, a Sme rodina néhány embere. Ezzel kapcsolatban a belügyminiszter azt vallja, hogy majd

a párt választóinak kell kinyilvánítaniuk a véleményüket a Sme rodina retorikájának a változásával összefüggésben. De emberileg Mikulec megérti a helyzetet. A Sme rodina erős embereinek megnyilatkozásai ugyanis akkor változtak meg, amikor a tömörüléshez tartozó SIS-igazgatót, Pčolinskýt letartóztatták.

Felmerül a kérdés, hogy egyáltalán lehet-e hinni a rendőrségnek, ha tudjuk, hogy a jelenlegi miniszter alatt olyan emberek dolgoztak, akiket most bűncselekményekkel vádolnak. Elég, ha arra gondolunk, hogy a NAKA annak a minisztériumi Felügyeleti Szolgálati Hivatalának a vezetőjét, Adrián Szabót kapcsolta le a minap, amelyik éppen a bűnüldözési ügynökség korábban eltávolított vezetője, Branislav Zurian ügyében nyomoz. Zurian jelentkezett is a rendőrségen, hogy tisztázza magát azon vádak alól, melyek arról szólnak, hogy információkat szivárogtatott ki a titkosszolgálat egyik munkatársának. Ezzel kapcsolatban Mikulec azt mondja, nem ülhetett be úgy a miniszteri székbe azzal, hogy az ott dolgozók mindegyikét alkalmatlannak tartsa, és menessze. Az említett két személy - Szabó és Zurian - is már pár éve a belügynél szolgált, és még a törvény sem tette volna lehetővé, hogy csak úgy kirakja őket a tárca új vezetője.

Korábban Boris Kollár parlamenti elnök zárt ajtók mögött tartott rendkívüli ülésen ismertette a SIS jelentését, ami arról szólt, hogy néhány bűnbánó szinte megrendelésre gyártja a vallomásokat. Mikulec szerint ez azonban egy olyan információ, amit nem bizonyított senki sem. Ha a SIS-nek vannak bizonyítékai, akkor azt a nyomozók rendelkezésére kell bocsátani. De az a minisztert is érdekli, miért mondja azt Pčolinský képviselő, hogy ismeri ezeket a bizonyítékokat, hiszen törvényes úton nem juthatott hozzájuk. "Ha alkalmam nyílik rá, nyugodtan megkérdezem ezt tőle" - mondja Mikulec, aki bízik abban is, hogy majd kiderül, ez az egész titkosszolgálati játék volt-e csupán. "Egy bizonyos mértékig én is úgy érzékeltem, hogy ez a titkosszolgálatok valamiféle aktív intézkedése" - jegyezte meg, hozzátéve, vannak arra utaló jelek, hogy létezhet szándék arra, hogy más irányba terelődjenek a dolgok.

Ha kiderülne, hogy ez az egész tényleg egy titkosszolgálati csel, mit lehet tenni egy ilyen szervvel? Ezt a kérdést túlságosan hipotetikusnak találta Mikulec, erre inkább csak azt felelte, hogy majd akkor lépnek, ha ez bebizonyosodik. Mert az is lehet, hogy igazuk van. De attól Mikulec nem tart, hogy harc folyik az SIS és a rendőrség között. Azt nehéz bebiztosítani, hogy a háttérben ne legyenek olyan egyének, akik a saját játékaikat űzik. A belügyminiszter nem zárja ki, hogy valakik kavarnak a kulisszák mögött.

(Aktuality)