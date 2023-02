Valami ismeretlen tárgyat lőtt ki egy vadászgép, nem tudják, mi volt az

A CNN szerint a repülő eszköz péntek óta volt a légtérben. A henger alakú objektumot a légierő F-22-esei kísérték Alaszkában, majd amikor a kanadai légtérbe lépett, 40 ezer láb magasan kilőtték Yukon tartomány felett.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.